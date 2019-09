Mientras Trump inicia la caza de su acusador: los demócratas ahora buscan conocer las llamadas que ha tenido con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está entre la espada y la pared luego que un informante anónimo presentó una denuncia en su contra por abuso de su cargo durante la conversación que mantuvo con el mandatario de Ucrania en julio.

“Quiero conocer no solo a mi acusador, quien presentó INFORMACIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA MANO, sino también a la persona que ilegalmente dio esta información, que en gran medida era incorrecta, al 'Denunciante"", sentenció Trump a través de redes sociales.

….In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences!

