¿Adelantar las compras navideñas?: este lunes parte nueva edición del CyberMonday

Una oportunidad para adelantar las compras navideñas, pese a lo dañado que quedó el bolsillo tras Fiestas Patrias. Este lunes y por tres días como es habitual se realizará una nueva edición del CyberMonday.

Se trata de la novena edición lanzada este martes por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), desde donde destacaron que este año participarán un récord de 444 marcas (79 lo hacen por primera vez), esperando que se generen ventas por más de US$270 millones durante los tres días.

Por rubro, las firmas participantes se distribuyen así: Calzado y Vestuario (85 tiendas), Deportes y Outdoor (50), Hogar (62), Salud y Belleza (60), Tecnología (30), Infantil (30), Viajes y Turismo (23), Multitiendas y Supermercados (19) y Alimentos y Bebidas (16), las que dispodrán de una oferta de cerca de 200 mil productos.

Cifras esperadas

Junto con superar en ventas al CyberDay 2019 (US$260 millones) y CyberMonday del año pasado (US$233 millones), desde la CCS también estiman que las visitas a los sitios participantes superen los 100 millones y que se traduzcan en al menos 2 millones de transacciones. De esta manera, el cálculo es que los tres días de este nuevo CyberMonday representarán cerca de un 30% de las ventas online totales del mes de octubre. Con ello, el comercio electrónico alcanzaría a cerca de US$ 950 millones en el mes, la cifra más alta de la historia.

En esa línea, la entidad señala que el comercio electrónico en nuestro país alcanzó los US$ 5.200 millones en 2018, un 30% más que en 2017, y se espera que este año alcance cifras cercanas a los US$ 7.000 millones.

Así, recalcan que el ritmo de crecimiento supera en 10 veces la tasa a la que se expande el comercio minorista, por lo que su penetración sobre el total de las ventas aumenta rápidamente, de niveles del 1% a inicios de la década, al 6% en 2018, y se estima que hacia el año 2020 podría acercarse al 10% de las ventas totales del comercio minorista chileno.

Las empresas que participan este año son:

100% Fútbol, 7veinte, A. Zedan, A3D, Adagio Teas, Adidas, Aerolíneas Argentinas, Aeropostale, Agrupémonos, Agua Marina, Alisha Perfumes, All Nutrition, Ama-time, Amoblé, Amphora, Andesgear, Animal lovers, AnkerStore, Arrow, Ash, Assist Card, Atrápalo.cl, Audiomusica, Aurus Joyería, Authièvre Motors , Auxilia, Azaleia, Baby Point, Babydeals, BabyTuto, Balance Perfecto, Bamers, bamo.cl, Banana Republic, Bata, Bathmate, Bazar Dominga, Bazhars, Bbz Barbizon, Bci Seguros, Belsport, Betterlife, Bigmoto, Bilbola, Billabong, Biuffet, Black & Blue, Blanca y Augusto, Block, BLU Store, Bodega perfumes, Body & Soul, Bold, Bonoboss, Booz, Braintoys, Braloy, British Airways, Brooks Brothers, Bubba Bags, Bubblegummers, Bullboxer, Bunnys, Burton, BuscaLibros, Cacao, Cambia tu neumático, Cambia tu nutrición, Canadienne, Cannon Home, Cap D'or, Cardinale, Carmela, Casa Amarilla, Casa de la Cerveza, Casa Royal, Cat, Catálogo LatamPass, Cav, Chantilly, Cherimoya, Chile Neumáticos, Cic, Cinemark, Claro, Clínica Cela, Clínica Cince, Clínica Estetika Médica, Clínica Le Ciel , Clínica Rocata, Clínica Vitaláser, Clinique, Club de perros y gatos, Club tu pase, Cocha, Coliseum Store, Colloky, Columbia, Compara Online, Consorcio, Consorcio Persa, Converse, CookStore, Corona, Cotidian, Creado en Chile, Crocs, Cupoclick, Cuponatic, Cuponice, Dactic, Dafirenze, Dafiti, Dc Shoes, Denda, Denomades, Depto51, Descuentocity, Despegar.com, Dib, Dimarine, Dimarsa , Direct Wines, Doite, Drimkip, Dvigi, DVP, Easy, Ebest, eCook, Efesis, El Castillo, El Volcán, Elige tu número, Elite Perfumes, Ellus, Emotions, Enelx, Eprinting, Esprit, Europcar , Everlast, ewine, Fabrics, Falabella, Fardo, Farmacias Knop, Fashion's Park, Fbo Italy, Ferouch, Ferretek, Ficcus, Flex, Floracenter, Flores, Florsheim, FoodSaver, Fragantik, Froens, Gacel, Gap, Garmin, Geography, GetawayBox, Giani Dafirenze, Gift Card Cencosud, Global66, Gloss Crystal, Gorenje, Green Glass, Groupon, Guante, Guess, Hakahonu, Hardwork, Hasbro Store, Head Chile, Hites, Hometool, Homy, HP online, Hstore, Humana, Hush Puppies, Hush Puppies Kids, Iberia, iBikes, icuadra, Ilhabella, Imagina, Imperial, Impresionarte, Infanti, Inmobiliaria San Isidro, Intercycles, Interrent, Inversierra, iO, IVMedical, Jansport, Japi Jane, Jayson, Jose Herrera Bikinis, Jumbo, Kaltemp, Kannu, Kano, Kayaunite, Kayser, Keds, Keter, Killstore, Kilometro42, Kingsons, Kipling, Kivul, Kliper, K-one, Konstruyendo, Kotting, Kuins, La casa del perfume, La Picá del Ski, La Polar, La Sebastiana Zapatería, La Vinoteca, Lasertam, Latam Airlines, Le Vice Chocolat, Lenceria.cl, Lenovo, LentesPlus, Levi's, Limonada, Linio, Lippi, Lippi Calzado, Lippi Equipamiento, Lippi Kids, Lodoro, Lounge, Love Lust, Ludiko , Ludus, Lujo y más, Mac cosmetics, Magens, Mall Connection, Mammut, Maneimport, Maquep Chile, Maria-Cher, Marmot, Mashini, Maui and Sons, Mayordent, McGregor, Melón hormigones, Mercado Jardín, Mercado Libre, Merrell, Mesa y Cocina, MetroSports, Mi primera Foto, miCoca-Cola.cl, Micro Chile, Mine-Class, Mispa, Mitas Chile, mobileHUT , Mohicano jeans, Monoi Tiki Tahiti, Moulinex store, Mountain Hardwear, Multimarcas Perfumes, Mundo Aromas, Mundo Games, Mundotransfer, Music World, Nacional librería, Natura, Naturalizer, Neotronics, Nerfis, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Neumashop, Neumastock, Neumax, New Balance, New Man, Ngx, Nibsa, Nikon, Nina Herrera, Nine West, North Star, Novapet, Nutravelina, Oferta Perfumes, Ofertón perfumes, O'neill, Onlineclub, Opaline, Opel , Original Perfumes, Oster, Outlet de Fragancias, Outlet de Perfumes, Oviedo Ferretería, P3 Cycles, Papa John's, Paris.cl, Parques de Farellones, Patio Ferretero, Patuelli, Perfume outlet, Perfume.cl, Perfumes dutyfree, Perry Ellis, Pesas Chile, Petfy , Pethome, Peugeot, Pharol, Pichintun, Pilgrim, Pillín, Playbox, Políglota, Potros, Premier perfumes, PreUnic, Privilege, Productos de Lujo, Promaskota, Prüne, Puma, Punto Joyas, Punto Mascotas, Punto Ticket, Puntomak, Puppies & Kittens, Pz.cl, Rapsodia, RD Las Américas, Realkicks, Rebajas.cl, Reebok, Regalos Clicker, Regalos Pandora, Reifstore, Relan, Rematime , Revor, Rincón Himalaya, Ripley, Rockford, Rosen, Ruta Deporte, Safety Store, Sairam Perfumes, Salcobrand, Sally Beauty, Samsonite, Santa Rita, Saxoline, Secret, Secretos de amor, Seguros Falabella, Seigard, Silk Perfumes, Skechers, Slevemobile, Sodimac, Sokobox, Sony, Spalding, Sparta , Spazzio Muebles, Starsex, Stepps, Steward, Stoked, Subaru, Supermercado del Neumático, Sur Diseño, Surprice, Swarovski, Sweetea, Te Traemos, Tefal store, Tekstore, Tena, The edge sport, The North Face, The Perfume Shop, The Qualis, Thomson Reuters, Thorben Store, Tienda Philips, Tienda Smart, Tiendapet.cl, Tije, Timberland, Toc Toc, Todopiel, TodoToner.cl, Tommy Hilfiger, Toolmanía, Tottus, Travel Ace, Travel Security, Trial, Triangle, Turismocity, TweenWay, UGG, Umbrale, Under Armour, Urbania, Valle Nevado, Vanité, Vans, Vapea, Vegmonkey, Vestuá, Vía Uno, Viajes El Corte Inglés, Viajes Falabella , Viajobien.com, Vivelo.cl, Volkanica, Wados Weinbrenner, Workshoes, Wuappas, Xtrem, Zapallito, Zapatillas.cl, Zapatos.cl, Ziol, Zolkan y Zooyork