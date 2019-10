Cambió un número porque le recordaba a su ex esposo y se llevó $3.280 millones: la increíble historia de la mujer que se ganó el Loto

Una anónima mujer residente en la ciudad de Los Ángeles se convirtió en una nueva millonaria tras ganar más de $3.280 millones en el Loto.

Lo curioso es que logró el premio tras cambiar un número, debido a que le recordaba a su ex marido, según consigna el diario La Tribuna.

Al respecto, la mujer ganó mil pesos en un sorteo previo. Ante esto, decidió jugar nuevamente pero haciendo un cambio: sacó un dígito (no quiso contar cuál fue) y lo modificó por el 7.

¿Por qué cambió el número?

La mujer señaló que realizó la modificación debido a que esta era una fecha especial que compartía con su ex esposo, del cual está divorciada hace un tiempo.

De esta forma, el llamado número de la suerte fue más que nunca "el de la suerte", ya que fue clave para que ella se adjudicara el premio del sorteo efectuado el martes 10 de septiembre.

La mujer indicó además cómo supo que era la ganadora. "Me enteré por la prensa, un día viernes mientras estaba trabajando".

"Comentamos con mis compañeros la noticia que había salido en el Diario La Tribuna que aún no aparecía el ganador del Loto en Los Ángeles, saqué mi boleto y empezamos a ver número por número y no me lo podía creer cuando me di cuenta que tenía el boleto ganador", relató.

Por último, consultada sobre qué hará con el dinero, expresó que "comprar algunas propiedades y tomarme todo el tiempo del mundo para pensar qué hacer a futuro".