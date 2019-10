"No toleraré tales tácticas": secretario de Estado Mike Pompeo acusa a demócratas de intimidar a los funcionarios durante investigación a Trump por llamada a Ucrania

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó a través de su cuenta de Twitter que los demócratas que integran la Cámara de Representantes están intimidando a los funcionarios para conseguir nueva información la llamada de Donald Trump al presidente de Ucrania.

"Me preocupan los aspectos de la solicitud del Comité que pueden entenderse solo como un intento de intimidar, intimidar y tratar indebidamente a los distinguidos profesionales del Departamento de Estado, incluidos varios FSO de carrera", escribió junto con mostrar una carta que le envió al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, señalándole que no es el tiempo suficiente para que los empleados se preparen.

De la misma manera aseguró que "no toleraré tales tácticas, y utilizaré todos los medios a mi disposición para prevenir y exponer cualquier intento de intimidar a los profesionales dedicados a los que me enorgullece liderar y servir en el Departamento de Estado".

Let me be clear: I will not tolerate such tactics, and I will use all means at my disposal to prevent and expose any attempts to intimidate the dedicated professionals whom I am proud to lead and serve alongside at the Department of State.

