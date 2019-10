Otro requerimiento para retirar fondos de AFP llega al Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) revisará un segundo requerimiento, presentado esta vez por una enfermera de Punta Arenas, cuyo objetivo es poder retirar los fondos de ahorro que tiene en la AFP Habitat.

Según consigna Emol, el requerimiento de inaplicabilidad por un caso de propiedad de ahorros previsionales se encuentra en redacción en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que resolvió despachar al TC este caso. Esta petición es similar a la presentada por una profesora de Antofagasta, cuyo caso ya fue ingresado al TC

De acuerdo a datos revelados, este segundo caso se trata de una enfermera (B.V.F.) de 60 años y quien asegura que su jubilación a recibir será de $280 mil, cifra que no le alcanza para cubrir sus gastos.

“Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos, (…) la pensión no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida, teniendo que posiblemente después endeudarme, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y un sinnúmero de problemas que no debería enfrentar una persona de tercera edad”, dice parte del escrito.

Asimismo, sostiene que le "preocupa una invalidez o problema de salud. No puedo acceder a una mejor calidad de vida y en ese sentido la respuesta de la AFP es arbitraria e ilegal”.