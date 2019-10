México responde por rechazo a Piñera: Desmienten los hechos y acusan "mala intención" de los medios

El miércoles 2 de octubre el medio "El Heraldo de México" publicó un artículo del periodista Carlos Mota quien señalaba que "AMLO (Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México) rechazó recibir a Sebastián Piñera". La situación habría ocurrido en el marco del 20 aniversario de "Tratado de Libre Comercio de México y Chile". No era un encuentro rutinario y la visita incluía a una delegación de empresarios y, por supuesto, una reunión entre ambos mandatarios.

Sin embargo el periodista señaló que "ya con los empresarios chilenos agendados para el viaje y para acompañar en la comitiva a su Presidente, los sudamericanos recibieron una noticia: el presidente de México no quería recibir a Piñera, y rechazó tener algún tipo de encuentro con él si se atreviese a pisar México". Razón por la cuál el Presidente Piñera habría tenido que cambiar su agenda.

Gobierno mexicano lo desmiente

A través de una carta, a la que tuvo acceso Publimetro, el equivalente al Ministro de Relaciones Exteriores, Subsecretario para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga señaló que lo publicado sería incorrecto. También acusó mala intensión de los medios.

La carta, dirigida al embajador chileno en México, Domingo Arteaga, decía que "en vista de las recientes publicaciones en medios de comunicación, que maliciosamente informan que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la visita de su homólogo chileno, Presidente Sebastián Piñera Echenique, me dirijo a usted para rechazar rotundamente dichas aseveraciones y reiterar la relevancia estratégica que la República de Chile tiene para México".

El documento continúa señalando que "la postergación de la visita del Presidente Sebastián Piñera, debida a la incompatibilidad de las agendas presidenciales y a las actividades del mandatario chileno en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no debe ser interpretada de ninguna manera. Hacerlo sería poco serio y falto a la verdad".

El subsecretario para América Latona, Maximiliano Reyes Zúñiga le escribió al embajador chileno por la situación. / Captura Twitter @SRE_mx

¿Qué publicó "El Heraldo de México"?

En el artículo del periodista Carlos Mota, éste señaló que "originalmente, Piñera viajaría a Nueva York el 22 de septiembre por la noche para participar en el "74 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas". Más adelante, la tarde del 25 de septiembre, viajaría a México para una visita oficial, en la que estaría arropado del cuerpo empresarial más relevante de su país. El Presidente de México lo rechazó y Piñera tuvo que cambiar el vuelo".

En un segundo artículo, del mismo medio, se señaló que "una explicación es que AMLO se siente sumamente identificado con lo que fue la izquierda chilena de Salvador Allende. De hecho, en agosto de 2017 López Obrador estuvo en Chile y visitó la oficina de Allende". Mota añade que es tan elevada la admiración que AMLO ha profesado a Allende, que probablemente lo que no le guste que Sebastián Piñera lo haya descalificado.

¿Y desde el Gobierno chileno?

Si bien no existe una respuesta oficial a esta polémica, fuentes al interior de La Moneda concuerdan con el gobierno mexicano y señalan que los hechos no se desarrollaron así. "Los Gobiernos de Chile y México hicieron sus mayores esfuerzos por programar una visita del Presidente Piñera a Ciudad de México, en respuesta a la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las fechas ofrecidas por el Gobierno de México no fueron compatibles con la propuesta realizada por el Gobierno de Chile, debido a la agenda del Presidente Piñera en Naciones Unidas", dijeron fuentes anónimas desde el Palacio de Gobierno.

Agregan que "enconsideración a lo anterior, el Canciller Teodoro Ribera sostuvo una reunión bilateral con el Canciller Ebrard el día 27 de septiembre en la ciudad en Nueva York. En dicha ocasión se reafirmaron las estrechas relaciones entre ambas naciones, abordando los principales temas de la relación bilateral y la necesidad de defender en conjunto la institucionalidad que hace posible el comercio abierto y libre. Además, se tomó la decisión conjunta de buscar una nueva fecha para realizar una visita Presidencial a México".

El gobierno mexicano reiteró que aún hay interés en realizar la reunión entre ambos mandatarios. Aún no se confirma la fecha.

