"La meta es tu salud": este sábado se realizará la segunda versión de Camina 60+

Este sábado la Universidad Católica y el Ministerio del Deporte darán el vamos al mes del Adulto Mayor. Y cómo, piensan hacerlo en grande; con una caminata que incluirá circuitos de 3 y 5 kilómetros.

"Camina 60+ La meta es tu salud"

Así, a las 8:30 horas de mañana se abrirán las puertas a las canchas de Deporte del campus San Joaquín, donde se realizarán los dos recorridos antes mencionados. Para la ocasión habrá asistencia médica permanente. También entrega de fruta y agua, junto con distintos reconocimientos por participar.

“Como me dijeron el otro día, la mirada sobre la vejez está cambiando, los 60 años de hoy, son como los 40 de antes”, comentó al respecto Julia Eugenia Martínez, académica de la Facultad de Comunicaciones UC, periodista de la BBC de Londres. La también atleta máster comenzó a caminar a los 50 años, y hoy cuenta con más de 120 medallas por sus reiteradas participaciones en maratones.

En 2018, Martínez fue la impulsora de la primera versión de Camina 60+. En aquel momento, la iniciativa de la Universidad Católica y el Ministerio del Deporte congregó a más de mil adultos mayores.

“Hoy la gente no está con la idea de ‘me voy a jubilar a los 60; a los 65 me voy a sentar en mi casa’. Esa no es la actitud del adulto mayor de hoy. Por el contrario, está ayudando a su familia. Haciendo cosas con sus nietos y pasándolo bien con sus amigos”, dijo la comunicadora.

La mitad no hace ejercicio

De acuerdo a la IV Encuesta Calidad de Vida de la Vejez Universidad Católica y Caja Los Andes, sólo el 50% de los adultos mayores hace algún tipo de ejercicio, como caminar entre 6 a 13 cuadras diarias o hacer deporte una vez a la semana.

“La práctica de actividad física es la mejor vía para cultivar una buena salud en todo sentido. Más aún cuando se escoge como un estilo de vida en la tercera edad. No sólo porque permite rejuvenecer el espíritu de los adultos mayores, sino también porque confirma que la práctica deportiva. Ya sea competitiva o recreativa, no tiene límites de edad”, señaló la ministra del Deporte, Pauline Kantor.

Por su parte, la directora del Programa Adulto Mayor, Macarena Rojas destacó que Camina 60+ es un espacio para ir cambiando poco a poco la mirada que existe en torno a la vejez; y ver que cada vez son más los adultos mayores protagonistas que ocupan los espacios públicos y están interesados en actividades que son atractivas para ellos”.

“Es una iniciativa que impacta de manera significativa en la masificación de la práctica del deporte en Chile. Nos acerca, de forma consistente, al cumplimiento de uno de los grandes desafíos planteados por el programa de gobierno; llegar a los 5 millones de chilenos activos al 2020”, agregó la ministra.

Por eso, todos a caminar

La entrada para asistir a esta actividad es liberada. Y ojo, a los primeros mil asistentes se les entregará la polera oficial del evento junto a su número de participación. Para asistir sólo debes inscribirtse aquí.