Suprema pedirá extradición de ex agente de la dictadura capturado en Italia

La Corte Suprema resolvió solicitar a Italia la extradición del oficial de Ejército en retiro, Walther Klug Rivera, condenado por violaciones homicidios y secuestro calificado de 23 personas en las centrales El Toro y El Abanico de Los Ángeles.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estimó procedente que se debe solicitar la extradición de acuerdo a Tratado suscrito entre Chile e Italia para que el militar cumpla condena por delitos de lesa humanidad

"Que en conformidad a lo pactado en esta convención, los gobiernos de ambos países se han comprometido a entregar a la otra parte, de acuerdo a las normas y condiciones establecidas en el presente Tratado, las personas que se encuentren en su territorio y que sean buscadas por la Autoridad Judicial de la otra Parte, por haberse iniciado en su contra un procedimiento penal o por haber sido condenadas a una pena privativa o restrictiva de la libertad personal", dice parte del fallo.

En base a estas consideraciones, la Suprema sostuvo que resulta procedente la extradición "de conformidad con el artículo I del referido Tratado, según señala su artículo II, el delito por el cual se solicita sea punible conforme a la legislación de los dos Estados con pena restrictiva o privativa de la libertad personal", dice la resolución.

En el documento judicial, agrega que "los delitos por los cuales se encuentra condenado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; la pena impuesta en la sentencia es superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de prisión librado en su contra vigente y la sentencia no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos".

Además, "se advierte de la sentencia ejecutoriada mediante el cual se condenó al requerido, así como del informe de la Sra. Fiscal Judicial, y en consideración, además, a las reflexiones precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación".