La creatividad da la espalda a Maduro: Adobe desactiva las cuentas de sus usuarios en Venezuela por orden de Trump

La compañía de software Adobe está desactivando todas las cuentas de sus usuarios en Venezuela, la repercusión más reciente de las sanciones financieras de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La firma de California indicó el lunes que la decisión se debe a las amplias medidas que el gobierno del presidente Donald Trump anunció el 5 de agosto en las que les prohíbe a compañías e individuos hacer negocios con el gobierno socialista de Maduro.

Adobe es conocida por su software de gráficos y multimedia, incluyendo los programas Adobe Acrobat, Photoshop y Adobe Flash.

Pero no es sólo que los usuario no puedan acceder a sus cuentas ya pagadas con antelación, si no que tampoco podrán recibir su dinero de vuelta porque se decretó el cese de toda la actividad comercial, incluidas las devoluciones.

Recientemente las Grandes Ligas del béisbol les prohibieron a sus jugadores acudir a la liga invernal venezolana debido a las sanciones.

Washington respalda la iniciativa del líder opositor venezolano Juan Guaidó para derrocar al gobierno socialista, con el argumento de que las elecciones que ganó Maduro el año pasado fueron fraudulentas.

Las autoridades venezolanas no han comentado hasta el momento sobre la medida de Adobe.