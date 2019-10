Meghan y el príncipe Harry se unen a Kate y el príncipe William en importante anuncio de televisión

View this post on Instagram

Hoy es 8 de marzo, día de la mujer. Me gustaría aprovechar la ocasión para hacer un alegato a favor de Kate y Meghan. Desde que Meghan entró a formar para de la Familia Real, se esparcieron rumores de que la relación entre las duquesas no era buena e incluso que no se soportaban, los medios de comunicación y algunas cuentas de Instagram no hacen más que compararlas, sus personalidades, sus estilos, sus gustos y sus aficiones. Comparar puede estar bien si se hace desde el respeto y la crítica constructiva el problema es cuando faltan estas cosas y los comentarios hacía una u otra se convierten en tóxicos y denigrantes. Kate es criticada por muy clásica y Meghan por demasiado moderna, Kate es criticada por repetir modelos a menudo y Meghan por no repetirlos nunca, a Kate le dicen que parece una señora mayor y a Meghan le dicen que es superficial y vanidosa, etc. No es sólo Meghan y Kate y cosas de la realeza, pasa con las mujeres día a día hagamos lo que hagamos somos miradas con lupa, si nos arreglamos y maquillamos somos coquetas, superficiales o queremos llamar la atención y si no lo hacemos, somos descuidadas. Entiendo que la moda femenina mueve el mundo y genera más dinero y expectación que la masculina y por eso siempre las mujeres son las protagonistas en las alfombras rojas, actos oficiales o desfiles de moda, y a un nivel más popular en bodas, graduaciones y otros eventos, la cual cosa está muy bien para aquellas que les apasiona la moda pero el respeto siempre debe prevalecer. Personalmente me puede apetecer un día ponerme un vestido o una minifalda, soltarme el pelo y maquillarme y no soy una coqueta y otro día unos vaqueros, sudadera y coleta y no pierdo feminidad. La moda como yo la veo es libertad, expresión y respeto por los gustos personales. #8m #feminismo #feminism #respeto #respect #nobullying #modafemenina #kateymeghan #kateandmeghan #iwd2019 P.D: Kate y Meghan son cuñadas y compañeras de trabajo, no tienen obligación de ser amigas, asi como no todas las mujeres somos amigas o pensamos lo mismo pero el respeto tanto entre nosotras como hacía nosotras debe ser fundamental. Diré que a mí me gustan las dos por su naturalidad y estilo😊.