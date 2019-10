Ex integrantes de gobiernos de oposición contrarios a las 40 horas integran mesa de trabajo del Gobierno para proponer cambios a jornada laboral

Este martes el Presidente Sebastián Piñera presentó la mesa de trabajo que buscará analizar la reducción de la jornada laboral, tras el debate público por el proyecto del Gobierno y la iniciativa de 40 horas del Partido Comunista.

La instancia está compuesta de autoridades gubernamentales, exministros de Estado de gobiernos de la oposición, expresidentes del Banco Central y expertos del mundo académico.

Tras el primer encuentro, el Mandatario indicó que la instancia escuchará a “los trabajadores, las empresas y las pymes, para sacar un muy buen proyecto, cuyo objetivo es reducir la jornada de trabajo, más tiempo libre para la familia, pero sin destruir empleos ni reducir salarios”, señaló.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, expresó que "es tremendamente importante que avancemos en mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores sin afectar su empleo y su remuneración, por eso que hemos querido estudiar a fondo y hacerlo responsablemente con un grupo de expertos de distintas tendencias políticas, de distintas instituciones y que han participado en distintos gobierno para que hagamos una buena ley”.

Los integrantes

Esta mesa de trabajo tiene 17 integrantes, comenzará a trabajar el próximo jueves y tendrá ocho semanas para entregar un informe que será presentado como indicación al proyecto del Gobierno de jornada laboral de 41 horas promedio a la semana.

Quedó conformada por Andrea Repetto (economista, de la Escuela de Gobierno UAI); Rodrigo Valdés (economista, ex ministro de Hacienda); Rodrigo Vergara (economista, ex presidente Banco Central); Fernando Coloma (economista, ex superintendente de Valores y Seguros); Sebastián Izquierdo (economista); Vittorio Corbo (ex presidente Banco Central); José De Gregorio (decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex presidente Banco Central, ex ministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería) y Carmen Domínguez (vicedecano Facultad de Derecho Pontifica Universidad Católica, ex Presidenta Consejo Superior Laboral).

Cabe recordar que, precisamente Repetto, Valdés y De Gregorio, entre otros enviaron una carta a El Mercurio en mayo pasado, valorando la iniciativa del Ejecutivo. "En nuestra opinión, la propuesta conjuga adecuadamente espacios para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores con la necesaria protección", expresaron en la misiva.

Junto a ellos estarán Francisco Tapia (abogado laboral); Alejandra Sepúlveda (Directora Ejecutiva Comunidad Mujer); Fabio Bertranou (Director OIT Cono Sur); Osvaldo Andrade (ex Ministro de Trabajo); Marcelo Albornoz (Abogado, ex Director Nacional del Trabajo); Carlos Boada (abogado, asesor jurídico de la Confederación Nacional de la Conapyme); Ricardo Capponi, (siquiatra/Recursos Humanos), Francisco Gallegos (economista) y Pedro Pizarro (abogado laboral).

En paralelo, el proyecto de 40 horas de las diputadas del PC, Camila Vallejo y Karol Cariola, será votado por la Sala de la Cámara Baja el 23 de octubre, mientras que la indicación a la iniciativa del Gobierno será presentada en noviembre.