"Estaría declarando ante un tribunal imparcial": Trump prohibe a embajador declarar en el Congreso por caso de Ucrania

El gobierno de Donald Trump le prohibió a Gordon Sondland, embajador ante la Unión Europea, comparecer el martes ante una comisión de la Cámara de Representantes que conduce la investigación de un juicio político contra el presidente estadounidense.

En el Capitolio, el presidente de la comisión de inteligencia, el demócrata, Adam Schiff, dijo que la prohibición de la comparecencia de Sondland era una "evidencia adicional fuerte" de obstrucción al Congreso, lo que podría convertirse en un elemento más de la acusación.

"El embajador Sondland está profundamente decepcionado porque no podrá testificar", dijo el abogado del enviado, Robert Luskin. "El embajador Sondland viajó a Washington D.C. desde Bruselas para preparar su testimonio y estar disponible para responder a las preguntas de la Comisión", agregó.

Luskin no dio una razón específica y el departamento de Estado no hizo comentarios por el momento.

Trump dio su versión de por qué el enviado fue bloqueado, al tuitear: "Me encantaría enviar al embajador Sondland" a testificar, "pero desafortunadamente estaría declarando ante una corte canguro totalmente comprometida". En la jerga en inglés, una "corte canguro" es un tribunal no oficial que juzga a alguien que considera, especialmente sin buenas pruebas, culpable de un delito.

I would love to send Ambassador Sondland, a really good man and great American, to testify, but unfortunately he would be testifying before a totally compromised kangaroo court, where Republican’s rights have been taken away, and true facts are not allowed out for the public….

