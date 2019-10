Ahí tienen a los culpables de la crisis climática: sólo 20 empresas emiten un tercio de todo el carbono del planeta

Diversos países y compañías han tomado medidas de reciclaje, nos instan a no usar bolsas de plástico ni bombillas, y si bien eso contribuye a salvar el planeta (y no hay que dejar de hacerlo), son tan sólo 20 las compañías responsables de un tercio (35%) de las emisiones de carbono en todo el mundo y por ende de la crisis climática.

Una investigación de The Guardian reveló que se trata de empresas de combustibles fósiles tanto estatales (12) como multinacionales (8), las que sabiendo los peligros que generan continúan trabajando, expandiendo sus operaciones y contaminando más y más.

Richard Heede, del Instituto de Responsabilidad Climática de los EEUU, cruzó los datos de las extracciones del suelo, la producción y las emisiones contaminantes de carbono y metano de las corporaciones globales desde 1965, considerando desde la extracción hasta el uso final, y dio con tan sólo 20 empresas responsables de un tercio de los contaminantes planetarios.

“Estas compañías y sus productos son sustancialmente responsables de la emergencia climática, han retrasado colectivamente la acción nacional y global durante décadas, y ya no pueden esconderse detrás de la cortina de humo de que los consumidores son las partes responsables", sentenció Heede al medio británico.

La mayor responsable del calentamiento global es la estatal Saudi Aramco, que sola emite el 4,38% de toda la contaminación mundial con 59,26 billones de toneladas de dióxido de carbono. Chevron, empresa petrolera privada estadounidense, la sigue con 45,35 billones de toneladas, luego la estatal rusa Gazprom con 43,23 billones de toneladas y la privada estadounidense ExxonMobil (Mobil, Esso) con 41.90 billones de toneladas, recoge el medio inglés.

La lista la siguen la estatal National Iranian Oil Co con 35.66 billones de toneladas de emisiones, la privada británica BP con 34,02 billones de toneladas, la famosa empresa privada anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell o más conocida sólo como Shell que contamina con 31,95 billones de toneladas, la estatal Coal India 23,12 billones de toneladas, la mexicana estatal Pemex con 22.65 billones de toneladas y la estatal Petróleos de Venezuela con 15,75 billones de toneladas.

Ya en los últimos diez puestos, pero no menos contaminantes, están la estatal PetroChina (15.63 billones de toneladas), las privadas estadounidenses Peabody Energy (15,39 billones de toneladas) y ConocoPhillips (15,23 billones de toneladas), la estatal Abu Dhabi National Oil Co (13,83 billones de toneladas), Kuwait Petroleum Corp (13,48 billones de toneladas), Iraq National Oil Co (12,60 billones de toneladas), la privada francesa Total SA (12,35 billones de toneladas), la privada argelina Sonatrach (12,30 billones de toneladas), la minera británica australiana BHP Billiton (9,80 billones de toneladas) y la brasileña estatal Petrobras (8,68 billones de toneladas).

Si se analizan estos datos, sólo Chevron, Exxon, BP y Shell significan un 10% de las emisiones de carbono de todo el planeta. Estas mismas empresas, junto con Total, gastan cerca de 200 millones de dólares al año para para retrasar, controlar o bloquear políticas correspondientes al cambio climático, según InfluenceMap.

The Guardian habló con los representantes de todas estas compañías, sólo siete le respondieron y aseguraron que no son responsables de como sus clientes usan sus productos, que la industria trabaja para detener el cambio climático y que hace tiempo se conoce el impacto de los combustibles fósiles.