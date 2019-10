"Si nada funciona vamos al combate": Francisco Vidal asegura estar dispuesto a lanzar su candidatura presidencial

El ex vocero de Gobierno Francisco Vidal aseguró estar dispuesto a ser candidato presidencial en las próximas elecciones.

El otrora ministro indicó en El Informante de TVN que podría lanzarse como postulante a La Moneda por el PPD, señalando que "soy militante hace 40 años, y no hay militante que no quiera llegar a ese cargo".

“Hoy tenemos once candidatos de la oposición a Presidente, yo no voy a ser el doce. Me parece de mal gusto. Creo que esos once tienen que desplegarse, pero si nada funciona, vamos al combate", precisó.

Posteriormente en el programa "Hablemos en Off" de Radio Duna, dio a conocer quienes son a juicio de él las once cartas presidenciales que tiene la ex Nueva Mayoría.

"Cuatro de mi partido, que son mis candidatos: Heraldo Muñoz, Ricardo Lagos Weber, Jorge Tarud y Felipe Harboe. Cuatro del partido socialista: José Miguel Insulza, Marcelo Díaz, Óscar Landerretche y Máximo Pacheco. Llevo ocho. Comunista, Daniel Jadue. Radical, Carlos Maldonado. Y la gran senadora Ximena Rincón. Once", expresó.