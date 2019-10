Tres científicos ganan el Premio Nobel de Química para los desarrolladores de la batería de litio por hacer "un mundo recargable"

Tres científicos ganaron el miércoles el Nobel de Química de 2019 por el desarrollo de baterías de ion-litio, que han revolucionado el almacenamiento de energía y transformado los autos, los celulares y muchos otros dispositivos en un mundo cada vez más portátil y electrónico.

El premio fue para John B. Goodenough, de la Universidad de Texas; M. Stanley Whittingham, de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, y Akira Yoshino, de la Asahi Kasei Corporation y la Universidad de Meijo en Japón.

El premio reconoce su labor en “un mundo recargable”, dijo Goran Hansson, secretario general de la Academia Sueca de las Ciencias, que decide a los ganadores.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

