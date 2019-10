"Piensan que estoy exagerando": vegana fue obligada a comer nuggets de pollo en una fiesta y para vengarse denunció a sus amigos a la policía

La joven protagonista de esta historia llevaba diez años sin consumir ningún alimento de origen animal, hasta que el "carrete" en el que estaba con sus amigos se salió de control.

Es que según el relato publicado en Reddit, la joven de 24 años, contó que fue víctima de una "broma" por parte de sus amigos, quienes la hicieron comer nuggets de pollo, luego que le aseguraran que eran veganos.

"Soy vegana, y lo he sido durante 10 años. No he comido carne desde que tenía aproximadamente 3-4 años cuando descubrí de dónde viene la carne (alerta de spoiler: hubo muchas lágrimas). Esto no es ningún secreto y todos en mi vida lo saben y lo respetan, o eso pensé", parte el relato.

"Hace cuatro noches, estaba en una fiesta y lo admito, me emborraché. Mis amigos pensaron que sería divertido alimentarme con nuggets de pollo como una broma. Verifiqué con ellos antes de decir "¿son veganos?" A lo que mis amigos respondieron "sí, están alimentados por el sol" (un tipo de pollo vegano sin pollo)", agrega.

Se burlaron de mí

La joven solo se enteró que había consumido carne un día después cuando su hermana le advirtió que viera las historias de Snapchat publicadas por sus amigos.

"La historia era que mostraban el paquete de nuggets y luego mostraban que me los daban (incluida la conversación en la que pregunté si era vegano). Luego y luego se burlaban de mí y fingían ser yo cuando descubrí que comía carne (cosas como el llanto falso y gritar "¡LOS POLLOS!")", relata la joven en el post.

Pero más allá del enojo, la protagonista de la historia del historia decidió tomar cartas en el asunto y los denunció a la policía logrando que incluso deban enfrentar a la justicia por lo que hicieron.

"Tomé una captura de pantalla del video y lo llevé a la policía, debido a la manipulación de alimentos, y ahora 3 de mis (ex) amigos enfrentan cargos. Todos piensan que estoy exagerando con una broma 'inofensiva', ¿entonces Reddit, AITA? En mi opinión, se aprovecharon de mi estado de embriaguez, manipularon mi comida y me humillaron públicamente. En su opinión, era solo una broma", concluye el relato.