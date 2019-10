Estación Parque Araucano: Especialistas señalan que el impacto no sería alarmante

Una fuerte polémica tuvo lugar esta semana en Las Condes. Una agrupación de vecinos decidió convocar a una marcha para este sábado. ¿El motivo? Oponerse a la construcción de una estación de metro en medio del Parque Araucano.

Más allá de la crítica a la estación, la presidenta de la junta de vecinos Cerro La Gloria, Mónica Silva, declaró que la intención de Metro es desarmar el parque para construir la estación, agregando además que "llega el Metro y llegan los delincuentes".

En una actividad de prensa realizada el día miércoles, el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín se refirió al tema señalando que "lo que necesita Santiago es integración, tenemos que integrar los barrios". "Si las personas que viven más lejos pueden llegar cómodamente en metro, que vengan, no hay que tenerle miedo a eso", agregó el edil respecto a las críticas de Silva.

50 árboles

Sin embargo, Lavín, refiriéndose a la construcción se mostró contrario indicando que "si la protesta es para que la estación del Metro no esté en el parque, yo le encuentro toda la razón. Sería una lástima que la estación del Metro obligue sacar cincuenta árboles nativos".

Publimetro consultó a Metro respecto a la eliminación de esos árboles. Desde la empresa señalaron que "el proceso considera una evaluación de los distintos organismos con competencia ambiental, así como la presentación del proyecto a la comunidad mediante las Participaciones Ciudadanas (PAC) comunales, cuyo propósito es clarificar dudas y recoger inquietudes o sugerencias de los diversos actores relacionados al proyecto".

Los especialistas señalan que el impacto o sería tan grave. / Aton

"En ese proceso se insertan las observaciones que han realizado las diversas municipalidades y organismos que se relacionan con el trazado y que posteriormente el SEA remite a la empresa dependiendo de la pertinencia ambiental que dichas observaciones tengan en relación al proyecto", agregaron.

¿Por qué la estación se construye en el parque y no en el Mall?

Carlos Melo, ex subsecretario de transportes y director del centro de ingeniería y políticas públicas de la Universidad San Sebastián, señaló a Publimetro que "cuando estaba en el cargo y se presentaron los estudios del impacto de la futura Línea 7, lo principal era descongestionar la Línea 1".

"La Línea 7 del Metro, más allá del impacto que pueda tener en una comuna en particular, es un proyecto que aporta al área metropolitana completa. La estación se planteó en dicho lugar porque queda más cerca del área de oficinas", explicó.

Según Melo, la cantidad de personas que se movilizan en horario punta es mayor hacia dicha área que hacia el Mall Parque Arauco, por lo que su aporte es mayor llegando al metro. El ex subsecretario añade que el impacto en el parque se estaría sobre estimando también. "El área a utilizar es bastante menor, en comparación a los estacionamientos o instalaciones municipales que hay en el mismo parque", agregó.

Comparativa del espacio que ocuparía la salida del metro vs otras instalaciones en el parque. / Gentileza

1% vs 10% de estacionamientos

Sobre esta arista, Isabel Matas, urbanista y académica de la Universidad Mayor explicó que "el área que se va a utilizar para la salida al metro equivale a un 1% del parque, mientras que los estacionamientos instalados ahí equivalen a un 10%".

Respecto al daño subterráneo que podría generarse, la especialista aclara que "el metro va tan profundo que no afectaría la capa vegetal de los árboles del parque". "Hablar de 50 árboles dañados me parece exagerado. No tenemos los datos para decir el número exacto, y si bien transplantar un árbol adulto es complejo, si se realiza en el mismo parque en una estación de menor riesgo, es posible", añadió.

Cabe señalar que la ubicación de la entrada hasta ahora considerada, estaría cerca de Rosario Norte. No es primera vez que Metro construye una estación en un parque. "En Quinta Normal, por ejemplo, la entrada al metro no afecta en nada al parque", agregó la urbanista.

Publimetro intentó comunicarse con el alcalde Joaquín Lavín para consultar por el dato de los 50 árboles que se verían afectados por la construcción de esta estación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.