Alumna agredida en la Universidad de Chile: "No volveré a guardar silencio"

La alumna de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, Polette Vega, quien denunció haber sido víctima de agresiones al interior de una sala de clases debido a su postura política, sostuvo que sigue recibiendo insultos, pero que no guardará silencio ante estos hechos.

Luego que se conociera que la alumna fuera agredida por segunda vez en el año en septiembre pasado y de haber interpuesto una denuncia en la Superintendencia de Educación Superior, hoy la universitaria volvió a referirse a su caso, planteando que la acallarán.

Mensaje por redes sociales

A través de su cuenta de Twitter, Vega indicó que tardó dos semanas para revelar y acusar lo que pasó en la sala de clases. "Muchos insultan, difaman o reviven twits del 2012. No oculto nada, lo que soy ahora es un camino que incluye cambios. Si me quieren dañar, felicidades, lo hacen, pero NO me callaré. Tardé 15 días en hablar de lo que pasó en la sala y no volveré a guardar silencio", aseveró en su cuenta de Twitter.

En este caso, ayer la Universidad de Chile emitió un comunicado anunciando una investigación sumaria, además de asegurar de la activación de los protocolos respectivos para apoyar y brindar ayuda a la universitaria.