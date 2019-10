Curioso desafío busca al mejor devorador de costillas

"Men Vs Food" fue un exitoso programa emitido en Estados Unidos donde fanáticos de la comida competían demorando todo a su paso en tiempos que no son los adecuados. Pero este tipo de concursos no comenzaron ahí. En varias películas y series del país del norte hemos podido ver como este desafío de hombres versus platos es parte de ferias y fiestas.

Acá en Chile también se han hecho estos desafíos. En varias ferias relacionadas con el mundo del animé y la cultura otaku se hace el desafío del "Ramen Picante". El reto es comer la sopa japonesa en versiones donde la presencia de ají es asesina.

Ahora un conocido restorán de comida Tex-Mex lanzó un nuevo desafío en esta línea. Al más puro estilo americano, desde Chili's lanzaron el concurso “Man vs. Ribs”, el cual a través de una convocatoria mediante Instagram, seleccionó a 10 “hambrientos”. Los seleccionados competirán el próximo miércoles 17 a las 20:00 hrs en Chili’s de Parque Arauco, por una gift card de $150.000, sólo el que coma más Ribs en menos de 10 minutos podrá ganar.

No es primera vez

Las "Ribs" o costillitas son un plato bastante popular en nuestro país. Se pueden encontrar con salsa bbq, picante u otras. El concurso es curioso porque, por lo general, en nuestro país se habían hecho estas competencias con sándwiches.

Hace algunos años el restaurant "El Tío Manolo" tenía el desafío de comer un gran sandwich en poco tiempo, con el que pasabas a ser parte de una suerte de "salón de la fama", del restaurant. Había que comer un sándwich de 2,2 kilos en sólo 20 minutos. La competencia era un gran éxito el 2011.

El desafío también fue replicado en regiones. El año 2014 Cristóbal Neira ganó el concurso organizado por “Jack’s Burger” en la ciudad de Temuco. El ingeniero civil ganó con amplitud la competencia.

Consistió en comer contra el tiempo una hamburguesa gigante de un kilo y 300 gramos. El vencedor marcó un tiempo de 13 minutos y 12 segundos. Con su triunfo se ganó 30.000 pesos para consumo en el local que organizó la cita y un 10% de descuento en sus pedidos en el establecimiento.