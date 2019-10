"The Legend of Zelda: Link's Awakening": Un retorno recargado de sorpresas

Lo primero que hay que aclarar es que este videojuego, "The Legend Of Zelda: Link's Awakening" para Nintendo Switch es un título transversal. No es necesario ser un fanático de la saga para disfrutarlo. No es necesario haber jugado el de Gameboy para jugar este. El juego, por si mismo, logra atrapar desde el minuto uno en que comienzas a jugar.

¿Qué es lo que encanta desde el primer momento? Su arte. El estilo visual del videojuego logra darnos la sensación de estar jugando con juguetes. Un efecto logrado gracias a las texturas y la iluminación. Todo se ve en miniatura y eso hace que la jugabilidad sea similar a la de la época del Gameboy, pero claramente con una mejora formidable.

Los que si lo jugaron en Gameboy

Así lo verás si nunca jugaste el título original. Ahora, si tuviste la suerte de jugar la versión antigua, te darás cuenta que ver lo que antes eran unos simples pixeles, creados con esta nueva propuesta, es todo un espectáculo. La jugabilidad también mejoró considerablemente a comparación de sus versiones anteriores.

¿Por qué? Por ejemplo, antes debías equipar el escudo si querías usarlo, así como las botas para correr y el brazalete que te permite levantar piedras. En esta versión, una vez que obtengas estos objetos, estos estarán equipados para siempre. Uno de los motivos que hacen esto posible es el contar con más botones.

Nintendo

Creando calabozos y descubriendo figuras de Nintendo

Una curiosidad de este título es el "Super Zelda Maker". Podrás crear tus propias mazmorras. Suena complejo, pero no lo es. Estás limitado a usar las habitaciones de mazmorras que ya venciste. Es más una curiosidad que un punto fuerte del juego. ¿Compartir el calabozo online? No. Solo podrás hacerlo a través de las figuras Amiibo. No importa cual figura sea, puedes guardar un calabozo en esta y cuando veas a un amigo en vivo, compartir el calabozo usando su NFC. ¡Compartir en modo retro! Juntándote con las personas.

Captura

Tal vez podrían haber agregado más funciones, pero esto no era el foco del juego, así que no ahondaremos mucho más. Descúbrelo en el mismo juego. De hecho, hay mucho por descubrir. Este juego introduce muchas figuras de la saga de Mario Bros.

¡Fíjate en los detalles!

No solamente hablo de los enemigos y compañeros que puedes ver a lo largo del juego, sino a figuras reales. Puedes conseguir muñecos coleccionables, como un peluche de Yoshi, o ver personas en diálogos. ¡Busca al alcalde de SimCity! ¡Está!

Nintendo

La aventura es bastante entretenida. Derrotar a los enemigos es medianamente fácil. En este juego el desafío es ir descubriendo por donde avanzar, qué es lo que te falta por descubrir. Tendrás sin dudas muchas horas de entretención. Es un título de culto y que sin duda será un "Best Seller" de la consola híbrida. Un acierto. Una obra de arte.