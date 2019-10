Duro golpe para los independentistas: ¿qué viene ahora para los separatistas catalanes tras ser condenados a la cárcel por España?

El Tribunal Supremo de España sentenció el lunes a varios años en prisión a 12 ex políticos y activistas catalanes por su papel en el movimiento independentista de 2017.

El veredicto, luego de un juicio de cuatro meses, indignó a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental. Se trata de uno los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Nueve de los acusados recibieron condenas de entre 9 y 13 años por sus intentos de separar a Cataluña de España por medio de un referendo ilegal; otros cuatro recibieron además penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia.

Además, el juez Pablo Llarena emitió una orden de arresto internacional para el ex presidente catalán Carles Puigdemont por los mismos cargos de los que acusaron al resto.

Puigdemont y varios más huyeron a Bélgica en octubre de 2017 cuando fueron convocados a comparecer ante el tribunal para responder preguntas sobre la campaña de secesión.

“100 años de prisión en total. Una barbaridad”, tuiteó Puigdemont el lunes. “Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.

— Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019