Polémica por montaje en donde un sanguinario Trump asesina a sus rivales y a medios de comunicación

infignación causó en algunos sectores de EEUU un montaje de video en donde el presidente Donald Trump asesina a varios rivales políticos y medios de comunicación opositores a su gestión.

El video fue emitido durante la conferencia republicana "American Priority", realizada en un resort de Miami en la que participó el mismísimo mandatario que busca la reelección el 2020.

En el montaje realzado con las escenas más violentas de la película "Kingsman: Servicio Secreto", el presidente dispara y apuñala a varias personas en cuyos rostros aparecen logos de medios de comunicación o las caras de otras personalidades políticas como Joe Biden, Bernie Sanders o Hillary Clinton.

Uno de los organizadores de la conferencia, Alex Phillips, ha condenado que se emitiese el video y ha aseguró que no fue la organización de el evento la que tomó la decisión.

En tanto medios "asesinados" en el montaje manifestaron su molestia, como CNN.

CNN statement on video shown at @realDonaldTrump supporter conference at Trump's Miami resort last week: pic.twitter.com/BVKI5N5a17

— CNN Communications (@CNNPR) October 14, 2019