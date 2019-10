"Hay una dictadura al interior": nuevo escándalo en municipio de Viña del Mar por secretas reuniones evangélicas

La Municipalidad de Viña del Mar nuevamente se ve involucrada en un enredo. Esta vez el movimiento evangélico “Toma tu lugar” ha tenido gran participación. Esto por la influencia y relación con funcionarios del recinto.

El caso saldría a la luz tras la llegada a Viña del Mar de Marcos Brunet, pastor y músico brasileño. El personaje no sólo habría recibido las llaves de la ciudad con su visita. Además habría tenido un encuentro con la alcaldesa Virginia Reginato. Todo en el marco de las actividades previas al encuentro del movimiento evangélico “Toma tu lugar” el próximo 7 de diciembre.

"El Señor abrió las puertas del gobierno. Estuvimos en la alcadía, ¿saben lo que está pasando ahí? La alcaldesa Virginia Reginato, estaba ella ahí. Nosotros entramos, todo el equipo de la alcaldía y comenzamos a orar. Estábamos todos en el piso en su despacho y literalmente nos entregó la llave de la ciudad”, dijo el pastor en el encuentro ICEA en julio pasado. El video se difundió hace poco, por lo que las declaraciones calaron en el municipio.

Pero la principal involucrada no es Reginato esta vez. Se trata de María Angélica Maldonado que, tras la investigación de La Estrella de Valparaíso, demostraría la influencia del culto en su labor municipal.

"La jefa de gabinete está siendo discipulada y todo el equipo de la alcaldía es un gran equipo de discipulados. Hay una escuela de gobierno donde se enseñan los principios del reino de Dios. Están recibiendo estrategias de como, por ejemplo, tener una deuda de 10 millones cómo pagarla en nueve meses con diseños que Dios le dio. La jefa de gabinete está llena del Espíritu Santo. Todos los días se despierta a las 4 de la mañana para recibir las instrucciones del Señor de lo que tiene que hacer en el día”, afirmó el pastor.

Viña del Mar: ciudad de Dios

El slogan típico de la ciudad de Viña del Mar es conocido por la gran mayoría. El festival internacional de la canción realizado en la zona ha dado a conocer que Viña es una “ciudad bella”. Sin embargo este apelativo no le pareció a Maldonado.

"La ciudad de Viña del Mar tenía un slogan que decía Ciudad Bella y el Señor les dijo que era una señal de orgullo y lo cambiaron. Ya no es Viña del Mar Ciudad Bella, sino que es Viña del Mar, Ciudad de Dios”, aseguró en el encuentro Brunet.

La “dictadura” en el Municipio de Viña

“Hemos recibido denuncias de funcionarios que se habían quejado de ciertas ceremonias, ya que existiría un grupo de personas apegados a la dirección política de la alcaldía y ellos asistirían a estas reuniones. La gente no lo declara públicamente ya que hay temor a represalias, hay una dictadura al interior que emana del rol de la jefa de gabinete. Que el municipio se involucre con un pensamiento no corresponde. O sea, para recibir beneficios, tengo que pertenecer a una iglesia X", dijo a La Estrella Víctor Andaur, concejal del Partido Comunista.

"Yo he escuchado rumores de que habría reuniones, no tengo evidencia, pero de todas maneras es un tema que me preocupa. Una cosa es la administración municipal y otra las creencias personales del equipo de alcaldía. Me gustaría se separaran muy bien estos roles. Voy a solicitar antecedentes sobre en qué condiciones se habría arrendado o cedido la Quinta Vergara. No quiero hacer un juicio anticipado. Pero creo que no representa la forma de mostrar Viña del Mar a los ciudadanos”, dijo también la concejala Macarena Urenda, de la UDI.

Desde veredas opuestas ambas autoridades han solicitado antecedentes para aclarar lo que sucede en el Viña del Mar.