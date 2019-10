Caos en Cataluña: manifestantes independentistas y la policía se enfrentan en las calles de Girona y Barcelona

Cataluña amaneció el martes con nuevos trastornos al sistema de transportes tras una noche de choques de la policía con activistas que protestaban las condenas de líderes separatistas.

Durante la mañana se sucedieron bloqueos esporádicos de caminos y líneas ferroviarias regionales. Sin embargo, durante la tarde la situación de volvió más violenta tras enfrentamientos entre los manifestantes y Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)junto a los Mossos d'Esquadra.

Miles de personas llegaron a las delegaciones de gobierno de las ciudades catalanas. En Barcelona, donde se reunieron cerca de 40 mil personas de acuerdo con la Guàrdia Urbana, y Girona los manifestantes intentaron ingresar a las sedes y los agentes antidisturbios respondieron con cargas violentas.

De acuerdo con El País, un joven fue herido en Girona producto de un proyectil de goma, balas foam, que le fue lanzado en la frente, fue atendido por los servicios de salud.

Un noi ha resultat ferit per un projectil de foam al front i ha estat ates per sanitaris. Mossos per un costat i PN per l,altre fan marxar manifestants pic.twitter.com/LsRJEI7xRH

— Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) October 15, 2019