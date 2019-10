Gobierno sigue sacándose rojos: A Piñera le pusieron un 3,3 en delicuencia según Índice de Paz Ciudadana

Los resultados de este año revelaron que los hogares que fueron víctimas de robos aumentaron 4,2 puntos en relación a los del año pasado. Además 40,6% de los hogares chilenos fueron víctimas de robos o intentos de robos en los últimos seis meses. Según el estudio 84,6% de los robos o intentos de robo son en la vía pública.

Además, la medición muestra que en la región Metropolitana hay mayor porcentaje de miembros de familias que han sido víctimas que en el resto de Chile.

Este año el gobierno de Sebastián Piñera obtuvo su peor nota de todos sus años como presidente en delicuencia, donde fue evaluado con un 3,3. Los senadores y diputados fueron los peor evaluados, según los resultados de la encuesta, con un 2,3 en materias de seguridad y delincuencia.

Uno de los datos que llamó más la atención fue que solo una de seis personas conoce los tres números básicos de emergencia. Estos son: 131 de ambulancias, 132 bomberos y 133 de carabineros.

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson consideró que con estos números los chilenos se encontraban en condición de vulnerabilidad. Johnson agregó que un número único de emergencia mejoraría las respuestas de los servicios de emergencia y sostuvo: “En Chile falta voluntad para obtener un número único”. Los beneficios de este número único, según Johnson, serían que es más fácil para la gente acordarse de un solo número en vez de tres, coordinación interna de los servicios de emergencia y de gestión, ya que con esto se podría mantener un catastro y así mejorar la calidad de la gestión.

Johnson agrega: “Si no tenemos información, no sabemos cuántas llamadas están entrando al sistema, no sabemos cuaánto tiempo nos estamos demorando en atenderlos, no podemos mejorar la calidad de la gestión porque ni siquiera conocemos cuál es esa calidad. Por eso creemos que al menos esas tres líneas básicas podrían mejorarse con un sistema único”.

El estudio además revela que más de un 75% está de acuerdo con implementar un número único.