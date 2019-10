Evasión masiva en Metro Plaza de Armas: pasajeros botaron la reja de acceso y difundieron el caótico registro

Hoy se vive la tercera jornada de evasión masiva en el Metro de Santiago. Tras una agitada mañana en las estaciones Franklin y Santa Ana, esta tarde los pasajeros del transporte público volvieron a arremeter. Y es que en Plaza de Armas se vivió una verdadera batalla.

Según trascendió, los accesos para entrar a la estación de la Línea 5 estaban cerrados producto de esta protesta.

18.11 hrs. Estación Plaza de Armas #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Plaza de Armas por #L3 se encuentra disponible. La Combinación está suspendida. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 16, 2019

Pero no pasaron muchos minutos para que cientos de personas derribaran la reja metálica que les impedía entrar. No obstante, tras vulnerar dicho acceso, los usuarios de Metro notaron que los trenes no se estaban deteniendo.

El cierre de estaciones ha sido una polémica medida. Todo esto a raíz de las evasiones impulsadas por secundarios producto del alza en el pasaje.

Plaza de Armas

La situación ha generado la fuerte presencia de Fuerzas Especiales en accesos clave, por ejemplo en las estaciones Baquedano y Universidad de Chile.

Asi responde carabineros cuando cerca de 40 escolares corre hacia Plaza de Armas. Sobrerreacción a la #EvacionMasiva #EvasionMasivaALas18 pic.twitter.com/AExfVCfO5H — Rosario Carvajal (@rosarioxstgo) October 16, 2019

Hasta el momento se cuentan evasiones masivas en Plaza de Armas, Cumming, Bustamante, Patronato, Estación Central, Los Héroes y Laguna Sur. Mientras que esta mañana hubo 8 detenidos por evasión en las estaciones Santa Lucía, Franklin y San Alberto Hurtado.

