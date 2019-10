La rebuscada explicación de Metro por "evasión" de licencias de Windows: "Cada pantalla es un PC 'all in one'"

En esta tercera jornada de movilización y evasiones masivas una nueva polémica llegó a Metro. A través de las pantallas de estaciones esta mañana un mensaje se dejó ver. “Activar Windows. Ve a configuración para activar Windows”, decía. Inmediatamente Twitter se llenó de burlas y preguntas a la institución. Y es que “¿no es otra forma de evadir?”, se preguntaron los usuarios.

Ante lo agitado, Metro de Santiago respondió a la inquietud. Pero la respuesta no dejó muy contentos a los cibernautas.

Polémica de "evasión" en Metro

“Las licencias están al día, ocurre que las pantallas de líneas automáticas están conectadas a un sistema interno sin conexión a internet. Por eso arroja ese texto en algunas. Estamos trabajando para que no salga más ese mensaje y evitar confusiones”, respondieron desde la cuenta oficial de Metro.

El servicio de transportes continuó explicando que “cada pantalla es un PC "all in one" que tiene cargado Windows con licencia al día. El mensaje es "activar windows" y como pc (utilizado como panel informativo) no tiene conexión a internet, sin poder activar el 2do paso del software. Estamos trabajando en eliminar su aparición”, finalizaron.

Sin embargo dentro de los mismos comentarios de la respuesta hay diversos cuestionamientos a la empresa.

Si tienen una licencia original, comprada directamente de la página de microsoft (como debería ser en todas las empresas) el PC asumirá que windows esta licenciado, CON O SIN INTERNET!#TeGustaEvadirAVoNoMah — Sebastian Odinson (@S0dinson) October 17, 2019

Estan buscando un activador parche en google??? — Jotas (@JotaJota_D) October 17, 2019

Excusas? Estimados, las licencias de Windows son digitales, no dependen de internet una vez que se activan, no se comprueban constantemente. Por favor, no desinforme, no sea #Scaramelli para sus cosas. #EvadirEsEvadir — Rodrigo San Martin (@RodVenice) October 17, 2019

