Así fue el "Lollapalooza" de médicos que se realizó en Santiago

Casi como si fuera un "Lollapalooza" pero de médicos. Así se vivió el Segundo Congreso Internacional RedSalud: “Actualización y Perspectivas en Salud”, que en su primera jornada reunió a cerca de 700 galenos para hablar de los desafíos de la medicina en Chile.

El foco estuvo puesto en el crecimiento y desarrollo de redes de atención a lo largo del país, haciendo más eficientes los recursos frente a los cambios que vive la salud chilena actual.

Declaraciones

Gentileza

“La salud está cambiando y nos enfrentamos a desafíos importantes en el ámbito demográfico, económico, de atención e incluso de cómo abordar de manera más cercana y humana a los pacientes. Frente a este nuevo panorama, las redes de salud son claves ya que permiten la estandarización de los servicios para una mejor calidad y experiencia del paciente, a mayor escala y con mejor gestión, con una mirada sistémica con impacto a nivel país, aseguró el Gerente General de RedSalud, Sebastián Reyes en su discurso inaugural.

Por su parte, durante su intervención, el Médico Cirujano de la Universidad Católica y ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, destacó los avances que ha tenido el sistema público en el ámbito de las redes integradas de servicios de salud y los desafíos que también tiene el mundo privado, para contribuir en este tema.

“Hoy sabemos que construir redes desde computadores es un acto de pericia técnica, pero construir redes humanas es un acto de vida. No hay redes de salud integradas e integrales, sin un acto de responsabilidad clínica. El paso para crear redes de atención no es algo espontáneo, sino que se debe empezar con una declaración de principios y propósitos claros, con un marco estratégico y clínico perfecto”, agregó Castillo.

Personal del extranjero

En el "line up" de este evento de médicos destacó la presencia del Dr. Alex Digesu, del Hospital St. Mary de Londres; del Dr. Steven Swift, de la University of California at Irvine; del Dr. Gregorio Zubieta, del Hospital Ángeles de Pedregal y jefe de quirófano en el Centro Médico Nacional ISSSTE y el Dr. Adolfo Llinás, Director Médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia.

La jornada inaugural del Segundo Congreso Internacional RedSalud contó con también con la asistencia de personal chileno, como el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, y el presidente del Comité Médico del directorio de RedSalud, Pedro Cubillos. El programa presentó diversas perspectivas en torno a los desafíos de la atención de salud y a los avances en Cirugía y Traumatología.

La actividad continuará hasta este sábado en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción.