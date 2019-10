Tomate y Sandía se llevan la corona a la “Fruta y Verdura más querida de Chile”.

¿Cuál es tu fruta favorita? ¿y tu verdura favorita? ¿alguna vez te habías detenido a pensarlo? Pues miles de personas sí y lo hicieron en la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente llamada “Vota por la Fruta y Verdura más querida de Chile”. A través de una selección de opciones basadas en la pertinencia territorial, mayor consumo y producción nacional, los resultados fueron avasalladores: el tomate y la sandía se llevan las coronas. Todo a pesar de que el tomate sea caracterizado botánicamente como fruta.

Los resultados de la votación lanzados hoy en el marco del Día Nacional de las Frutas y Verduras entregaron un par de sorpresas. En primer lugar desde el Ministerio de Agricultura, que impulsó esta iniciativa en conjunto a Elige Vivir Sano y Corporación 5 al Día, se busca que la ONU declare que el 2021 sea el año de la Fruta y la Verdura a nivel mundial.

Por otro lado los segundos lugares estuvieron lejos de ganar pero aún así son frutas y verduras que guardan un lugar especial en el corazón del país. Se trata de la clásica lechuga y la frutilla, utilizadas en preparaciones tan tradicionales como la Palta Reina y el Borgoña.

Pero lo que sí sorprendió fueron los resultados de la categoría “otros” donde las plantas comestibles nativas fueron las protagonistas. La nalca, perteneciente a la familia de las Gunneraceae y nativa del centro – sur de Chile y Argentina, y el chagual, o Puya chilensis, nacida en zonas áridas andinas del país, no fueron olvidadas por los votantes.

¿Qué maravilla tienen la sandía y el tomate?

Que ambos alimentos naturaleza ganaran no fue al azar. Es cierto que el sabor de cada uno destaca por sí solo y está en la cocina colectiva nacional. Sin embargo en términos de salud y propiedades también son una fruta y verdura que contienen una alta inyección de vitaminas.

Por su parte la sandía tiene un alto poder hidratante, un fuerte aporte de minerales y vitaminas A, B y C. Además de refrescar las tardes de verano esta fruta aporta licopeno, útil para el corazón. También ayuda a controlar el dolor muscular. Por si sus beneficios fueran pocos la querida sandía, al no poseer grasas y tener una baja concentración de calorías, se convierte en una opción dulce, saludable y que no engorda.

El tomate, por su lado, es un potente antioxidante natural y contiene vitaminas A, K hierro y potasio. Además protege la vista, cuida la piel, evita el estreñimiento y mejora la circulación.