"Nos vemos el lunes": manifestantes prometen arremeter con más fuerza tras Estado de Emergencia

Tras efectuarse la quinta jornada de manifestaciones por el alza de pasaje en el Metro de Santiago, los disturbios se hicieron sentir. Desde temprano la capital sufrió distintos cortes en estaciones, y más tarde la empresa optó por cerrar sus puertas definitivamente.

Pocas horas pasaron para que un cacerolazo nacional se escuchara desde Arica hasta Magallanes. Y junto a esto, el anuncio del gobierno de no ceder ni escuchar las peticiones de los protestantes.

Aquel punto de prensa, impartido por el ministro del Interior Andrés Chadwick y la ministra de Transportes Gloria Hutt, causó molestia entre el común de los chilenos. Tanto así que las llamas se volvieron literales y siniestros en Enel y distintas estaciones del Metro comenzaron a asomar.

Cerca de las una de la madrugada el Presidente Sebastián Piñera informó la decisión de declarar Estado de Emergencia. Esta situación provocó una oleada de tuits en la red social del pajarito y una agudización de la violencia en las calles.

Muchos de los comentarios hicieron referencia a la mala gestión del gobierno de turno. Otros en tanto prometieron arremeter con aún más fuerza tras el inesperado anuncio.

Y así no más fue. Estado de emergencia. Quiso aportar pero lo arruinó. ¿Por qué no pudo ser claro con lo del pasaje? ¿Diálogo para atenuar alza? ¿Qué significa eso? ¿20 pesos de alza en vez de 30 pesos? ¿Por qué no pudo pronunciar "revertiremos alza"?

— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 19, 2019