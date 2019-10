Sería revisado esta tarde en el Congreso: senadores piden que se declare feriado lunes y martes

Esta tarde en la sesión especial de la Cámara se revisaría la posibilidad que se declare feriado nacional para el lunes y martes debido a las manifestaciones que han ocurrido en todo el país.

Al respecto, la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe manifestó que "los feriados se dictan por ley. La Cámara está citada hoy en la tarde. Se debe evaluar la posibilidad porque mañana no es un día normal, es un día donde el transporte público no está funcionando bien. El Metro no va a estar funcionando. El Transantiago tampoco creo que estará en completa normalidad".

Esto fue compartido por su par PPD Felipe Harboe, quien indicó en declaraciones consignadas por La Tercera que "este Gobierno no está en condiciones de garantizar el normal desarrollo de las actividades laborales y académicas. Debería decretarse feriado hasta que se normalice la ciudad".

Por su parte, el presidente del Senado Jaime Quintana se refirió a esta posibilidad tras finalizar la reunión que sostuvo en La Moneda con el Mandatario Sebastián Piñera.

"No fue parte de la conversación y hay que ser bien cuidadoso porque hay que ver que pasa con la salud, que pasa con la educación", sostuvo al respecto.