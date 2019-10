"Es gente dañando gente": Intendenta Rubilar le quita responsabilidad al Gobierno por desmanes

En horas de esta tarde, la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, anunció que el Estado de Emergencia se acaba de extender para toda la Región Metropolitana, y no sólo para Santiago. La medida se da luego de una serie de incidentes que se registraron en ciudades como Talagante y Melipilla, en la madrugada de este domingo.

Rubilar, además de hacer un balance sobre los diversos hechos de violencia que se vivieron en la capital durante la tarde de ayer y el toque de queda de esta noche, hizo un llamado. "(Desde el Gobierno) ya entendimos el mensaje. Pero para conseguir soluciones, primero necesitamos paz".

La intendenta pidió a las personas a dejar las manifestaciones violentas o vandalizar los bienes públicos, sin embargo, una de sus frases más curiosas, fue cuando señaló que frenar los incidentes "es tarea de todos" porque se trata de "gente dañando gente", haciendo referencia a los destrozos en el Metro y los buses quemados.

"Si bien escuchamos el mensaje (de la ciudadanía), para hacerlo realidad necesitamos paz y orden. Ayúdennos todos, esta no es una tarea del Gobierno, que se sume la oposición porque la rabia viene de años y es responsabilidad de todos", agregó.

Además, Rubilar descartó que dejaría el cargo en la intendencia por una carrera en la gobernación.

"Gente dañando gente" dice @KarlaEnAccion . Se sacan la responsabilidad de encima intentando poner a los manifestantes a pelear entre ellos. Dicen que escucharon a la gente, pero se ve que no entendieron nada.

#ChileSeCanso #KarlaRubilar "esta es gente dañando gente"… No será el gobierno Inoperante? No será el carerajismo de todos los políticos corruptos? Que vergüenza señora!! Esta wea es solo culpa de ustedes, no del pueblo

— katherine chacon 🇨🇱😊👨‍👩‍👧‍👧 (@kajufer) October 20, 2019