Con todo para la "guerra": difunden videos de francotiradores en Escuela Militar y excesiva fuerza uniformada

Un fusil tipo PGM 338 calibre 8,6 mm es el que usan los francotiradores chilenos. Esto según el reglamento público militar. Esas armas y esos soldados entrenados fueron vistos esta tarde en inmediaciones de Escuela Militar. Todo mientras una manifestación descrita como "pacífica" se realizaba en Apoquindo.

A través de redes sociales usuarios de Twitter difundieron videos tanto del avistamiento como de la violencia militar. Esta la catalogaron de "desmedida".

Nunca he tenido ni usado Twitter pero me lo tuve que hacer para sumarme. No puede ser que haya francotiradores apuntando a ciudadanos con nada más que ollas y cacerolas en sus manos, apareció en la televisión en vivo por mucho que ahora lo quieran ocultar.#RenunciaPiñera pic.twitter.com/E0zLLROfRg

— Benjamin Arellano (@Benjami98925027) October 22, 2019