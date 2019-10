"Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno": Cecilia Morel tilda de "desacierto" su polémico audio

El audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, llegó a complicar más a un gobierno duramente cuestionado por la falta de reacción frente al estallido social que comenzó con la evasión en el Metro, por el alza en el costo del pasaje del sistema de transporte capitalino, y que terminó con la declaración de estado de emergencia en varias ciudades y tres días de toque de queda en Santiago.

Morel señalaba en un audio de WhatsApp enviado a sus amigas que "lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, además de asegurar que "estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”.

"Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios": confirman que audio de Cecilia Morel donde dice que el Gobierno está sobrepasado es real No era falso el audio, no era una fake news.

Fue la propia ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien este martes confirmó la veracidad del audio, aunque intentó bajarle el perfil a las palabras de la esposa del Presidente Sebastián Piñera y luego que el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, viviera un incómodo momento con la prensa por el audio.

"Es real": Cecilia Pérez reconoce que audio de la Primera Dama asegurando que "estamos absolutamente sobrepasados" no es falso "No se refiere al Gobierno o a las Fuerzas Armadas sino a las imágenes impactantes", agregó.

Descargos y reacciones

A través de su cuenta de Twitter la Primera Dama salió a tratar de ponerle paños fríos a la polémica, asegurando que lamentaba el desacierto.

"En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto", escribió.

"Hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar por disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos", decía un segundo posteó.

La publicación de la Primera Dama generó una ola de reacciones en la misma red social.