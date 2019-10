¿Qué debería hacer el gobierno para terminar el conflicto?

La situación en el país cada vez es más tensa. El domingo en la noche el Presidente Sebastián Piñera señaló una polémica frase que encendió aún más a la opinión pública. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite", expresó.

Diversas reacciones tuvo dicha frase en el mundo político. Pero generó una pregunta clave en el ciudadano de pie: ¿Qué se necesita para terminar este conflicto? El historiador Jorge Baradit señaló que el problema está en la base de nuestra sociedad: la Constitución. "La raíz de este problema es el modelo instaurado en dictadura", explica.

Para Baradit, se necesitan medidas extremas. "Piñera no tiene la altura moral ni la voluntad política para cambiar la Constitución. Debería renunciar", añadió.

No son sólo los 30 pesos

"No son solo los 30 pesos. Sin las AFP, los sueldos y muchas otras aristas. Si te fijas, las pancartas que hoy lleva la gente son las mismas de las marchas del 2011. Se necesita una estructura nueva, pero eso exige que Piñera renuncie y que lleguen dirigentes capaces de conectar con las personas y plantear soluciones reales", concluyó.

Con un punto de vista distinto, Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País considera que para solucionar la situación actual "se deben presentar reformar simbólicas y efectivas". ¿En qué sentido? Valderrama pone como ejemplo de reforma simbólica, el bajar el sueldo de los parlamentarios.

Se necesita un paquete de medidas sociales

"Eso ayudaría al gobierno, porque el sistema está desligitimado" , asegura el abogado. En medidas efectivas, el director de Idea País menciona la mejora del transporte, no sólo en la Región Metropolitana, sino que también en regiones.

Así como también, presentar una reforma distinta en materia provisional y seguir empujando medidas como la sala cuna universal. "Acá lo que se necesita es un paquete de medidas sociales", concluyó.

Las promesas de campaña quedaron en deuda

Renata Ávila, directora ejecutiva de Fundación Ciudadanía Inteligente, señala que para ellos lo más fuerte de estos días fue la frase del Presidente Piñera. "No estamos en guerra, decir aquello es una falta grave. Estas son protestas sociales, la gente anda con palos y no con armas de fuego. Hay convenios internacionales que definen lo que significa estar en guerra y esto no lo es", explicó.

Sobre las soluciones, Ávila cree que antes de plantear nuevas soluciones el Presidente debería empezar por cumplir las promesas que ya ha hecho. "Nosotros en Ciudadanía Inteligente hacemos seguimiento año a año de las promesas de campaña que hacen los Presidente, y Piñera tiene un a gran deuda", añadió.

Escuchar a la ciudadanía

Para la directora ejecutiva, no se puede seguir haciendo caso omiso al trasfondo social de esta situación y se deben ofrecer respuestas. También, plantea, exponer prioridades presupuestarias con medidas para todos los sectores. ¿A qué área apuntar? "No tenemos por qué decirlo nosotros, para eso está el Gobierno y tienen expertos y profesionales que se supone que trabajan para eso. Las soluciones deben nacer de ellos", agregó.

Sin embargo, la directora señala que una buena alternativa sería escuchar a la ciudadanía también. Tal vez con mecanismos como los que se hicieron cuando encuentros locales, cabildos u otros. "Nosotros como organizaciones tenemos herramientas para trabajar con estos mecanismos, pero no podemos hacerlo solos. Lo importante es crear las instancias para escuchar las ideas de la ciudadanía", añadió.

Falta un discurso más ciudadano y no solo sobre el orden público

Finalmente, Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa critica que cada vez que aparecen las autoridades, solo dan cuenta del estado actual de la situación, pero no hay anuncios concretos. "No hay pronunciaciones respecto al fondo del asunto y sólo se limitan a hablar del orden público", señaló.

Para Ibáñez, lo primero que se necesita para avanzar hacia el consenso es voluntad política. También apunta a que se debiese presentar un conjunto de medidas sociales. "No es solo el alza del metro. Es la luz, el agua, las pensiones y el sueldo", añade.

"Den hasta que duela"

"¡No se están haciendo cargo!", acusa el abogado, haciendo un llamado a la clase política de todos los sectores a trabajar en medidas concretas. "Acá el oficialismo, pero también la oposición, tienen mucho por hacer.

Háganle ver a la gente que se pueden desprender de sus privilegios. Háganlo. Aquí aplicaría perfecto el 'dar hasta que duela' para que la gente vea un real compromiso", concluyó.

