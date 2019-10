Una tras otra: la extensa lista de desafortunadas declaraciones de políticos durante el estallido social

La primavera chilena se convirtió en el despertar de millones de personas en contra de las políticas económicas y sociales del Gobierno de Sebastián Piñera. El descontento social, que era palpable en las calles hace años, explotó de manera abrupta, desnudando la falta de liderazgo de las autoridades en el momento más complejo de las manifestaciones.

Desde el Gobierno no han podido "dar el ancho" y tomar el pulso a la calle, lo que ha quedado demostrado en sus declaraciones durante los cinco días que se han extendido las manifestaciones sociales en todo el país.

Una guerra invisible

Dentro de las frases más polémicas durante las manifestaciones, fueron las del Presidente Sebastián Piñera durante el domingo en la noche tras una reunión con el general Iturriaga. El mandatario catalogó el estallido social como un conflicto bélico provocando el rechazo y la respuesta de los manifestante con una consigna: "No estamos en guerra".

En palabras de Piñera: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite", afirmó.

Usted no comprende

Las decenas de punto de prensa que han dado las autoridades de Gobierno no han servido para calmar los ánimos. Las interminables conferencias de los ministros y la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, no han dejado nada concreto y sólo son un balance de la jornada que podría ser entregada a los medios a través de un mail.

Durante las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la mañana de este martes, la autoridad se enfrascó en una discusión con periodistas que le solicitaban información más precisa sobre las personas fallecidas durante las noches de protestas.

"Voy a repetir porque parece que no hubo un grado de entendimiento de parte suya", le dijo Ubilla a los periodistas mientras estos pedían identidad y causas de muerte de los 15 fallecidos que van hasta este martes.

Una invasión alienígena

Un audio comenzó a circular por Whatsapp en el que se escuchaba la voz de la primera dama, Cecilia Morel, enviando un mensaje a su grupo de amigas advirtiendo de lo complejo que se venía la situación en el país.

"Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, se escucha en el mensaje.

Más allá de que se confirmó la veracidad del mensaje de audio, cabe preguntarse porqué se filtró solamente este mensajes de la primera dama en el que se intenta infundir temor en la población y alimentar la técnica ocupada por el Gobierno de la lucha contra el enemigo interno.

Cosas tan humanas como comer pizza

Fue la noche del viernes cuando las llamas consumieron estaciones de metro, supermercados y edificios. La respuesta del Presidente fue decretar Estado de Excepción y entregar la seguridad de la RM a las FFAA. En definitiva, la ciudad era un caos.

A pesar de la tensa situación, Piñera decidió dirigirse hasta una pizzeria de Vitacura para celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos, situación que fue captada y que incluso generó que el diario italiano Corriere della Sera titulara: Chile arde mientras el Presidente come una pizza.

Por su parte, la vocera de Gobierno defendió al mandatario y lanzó "de repente somos tan cuestionadores en cosas que son tan humanas”.

Un experto en precios

La frase del presidente del Panel de Expertos que fija las tarifas del transporte público, Juan Enrique Coeymans, generó un fuerte rechazo.

¿Está de acuerdo con el fondo de las manifestaciones?, se le consultó en una entrevista con La Tercera

"No, no estoy de acuerdo, porque cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta", sentenció.