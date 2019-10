Después de 15 intentos fallidos: El Senado se abre a una nueva posibilidad de reducirse el sueldo

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) junto con el senador Ricardo Lagos Weber presentaron un nuevo proyecto para reducir la dieta parlamentaria. En la propuesta se plantea reducir un 25% del sueldo de todos los senadores y diputados.

Esta no es la primera vez que se hace un proyecto de este estilo, si no que desde la vuelta a la democracia ha habido 15 otros proyectos que buscan una disminución de la dieta. Uno de las iniciativas más recientes fue la propuesta de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson cuando ingresaron al Congreso en 2014, donde proponían disminuir la dieta parlamentaria en un 50%.

Quintana recalcó que: "Esta es una propuesta concreta, una modificación a la Constitución" y agregó "Es lo mínimo que la política puede hacer". Junto a esto, el presidente del Senado sostuvo que: "De esta crisis se sale con una agenda que combata las inequidades".

El diputado Jackson habló de este nuevo proyecto de ley y dijo que “toda propuesta que se sume a esta voluntad por terminar con los privilegios en la política, en el Congreso”.

Además, agregó que esto no se trata de revanchismo, ni de quién fue primero la idea y sostuvo que: “Con este estallido social que busca más justicia, que busca mayor igualdad, obviamente hay una presión extra y espero que eso sea tomado por la mayor cantidad posible de parlamentarios, pero no solo para hacer un maquillaje, si no por algo más profundo”.