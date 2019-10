Residente criticó duramente las acciones tomadas por Sebastián Piñera

Varios artistas se han sumado a la causa por la que está luchando Chile. Sin embargo, Residente hace unos minutos subió un vídeo en forma de apoyo, pero en el que critica duramente el accionar del gobierno, principalmente, del Presidente Sebastián Piñera.

"No puedo creer que alguien sea tan egoísta, tan bruto, tan salvaje de tirar a la policía a matar, a abusar, a castigar al mismo pueblo que lo puso ahí, hay que tener un problema psicológico", señaló en el vídeo compartido a través de su twitter.

También, le dedico las siguientes palabras a Piñera: "tú no eres el único Presidente que la ha cagado en Latino américa, hay tantos presidentes que la siguen cagando y no se dan cuenta que la gente se está manifestando y que no los queremos".

Finalmente, declaró que este problema no es un conflicto de ideologías políticas, sino que se debe a que no funcionan por su manera de actuar."Lo que hay, ni de izquierda ni derecha funciona cabrón, porque son todos igual de pillos, todos igual de hijos de la gran…y merecen que los bajen ya".