¿Serán alienígenas? Santiago vuelve a marchar de forma pacífica por una mejor vida

Ya estamos en el quinto día de estallido social y al cuarto de la implementación de toques de queda. PEro a pesar del paso de los días y al contrario de lo que siempre sucede, los ánimos no han decaído. Diversas manifestaciones se presentaron hoy tanto en la Región Metropolitana como en regiones. La tónica fue la misma: personas que salen a marchar de manera pacífica, en su mayoría disueltas por FF.EE y militares.

Miles de personas fueron las que estaban hoy nuevamente en la tradicional Plaza Italia y sólo pudieron ser dispersadas con disparos de FF.EE y gases lacrimógenos.

Coming from #PlazaItalia, in #Santiago, demonstrators also occupied #AvenidaLibertadorBernardoOHiggins to the North-East, where they stayed peacefully among vehicles of #CarabinerosDeChile. Geolocated here: https://t.co/xfhbHWjESi pic.twitter.com/dqiqaWofUM

— Leone Hadavi (@leone_hadavi) October 22, 2019