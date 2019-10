Todo lo que debes saber de la NBA 2019-20: jugadores a seguir, fechas clave y los grandes traspasos

La NBA inicia una nueva temporada este martes llena de cambios. Según varios expertos, para este 2019-2020 la mejor liga del mundo cambió el paradigma definitivamente luego el "año de transición" de la temporada pasada, donde Golden State Warrios perdió en la final ante Toronto Raptors.

Es que los "súper equipos" invencibles se acabaron para dar paso a las "súper estrellas nómades", que forman duplas por franquicia. Es así como el gran quinteto que tuvieron los de San Francisco no se volverá a repetir y, en cambio, aparecen equipos como Los Angeles Clippers con Leonard-George, Los Angeles Lakers con James-Davis o Houston Rockets con Westbrook-Harden como grandes candidatos.

Por otra parte, las conferencias nuevamente están lejos de equipararse, donde el oeste marca diferencias por sobre el este. Sumado a los Warriors, Lakers, Clippers y Rockets, también estarán Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans buscando su paso a los playoffs. Mientras que en el otro lado de la liga, solo Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Boston Celtics y los Brooklyn Nets se marcan como favoritos por sobre el resto, incluido los actuales campeones Raptors, quienes perdieron a Kawhi Leonard, su gran figura.

Entre los novatos, Zion Williamson destaca como el rookie más llamativos en Nueva Orleans, buscando tomar el trono de LeBron James. Eso sí, tendrá que esperar para su debut, ya que estará fuera por lo menos por 6 semanas.

‘‘Twas the Night Before Christmas feeling right now! Excitement on high beams 🤯😱😤🤩😁👑

— LeBron James (@KingJames) October 22, 2019