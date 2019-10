¿Centro de torturas en estación Baquedano?: la denuncia viral que el INDH mira con atención

Todo comenzó con una denuncia en redes sociales en la que se aseguraba que la estación Baquedano, de la Línea 1 del Metro, estaba siendo ocupada como lugar de detención e incluso de torturas.

Los comentarios en la red social comenzaron a viralizarse y este miércoles el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, después de que funcionarios de la entidad se presentaran en el lugar para constatar la denuncia, se manifestó sobre el caso.

Micco dijo a radio Cooperativa que hay un recurso de amparo en curso por el caso de un joven que denunció que había sido detenido en el lugar.

En esta línea, la autoridad detalló que "la @ pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir".

🔴 El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la @pdichile no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir. — INDH Chile (@inddhh) October 23, 2019

Estación Baquedano. 00:05 hrs, Juez Urrutia, subcomisario Lizama de brigada de Derechos Humanos de la PDI, funcionarios del @inddhh levantan evidencia por sesiones de torturas a Nicolás Laur y otros detenidos. Registraron la estación completa,no hay más detenidos en el lugar. pic.twitter.com/ddbo6tcfkN — Federica (@unafederik) October 23, 2019

Cabe mencionar además que a través del INDH se confirmó que acudieron al lugar junto al "juez (Daniel) Urrutia y funcionarios @ PDI_CHILE luego de recibir denuncia de torturas. Hasta ahora se está recabando mayor información que puede acreditar o descartar tal denuncia".

https://twitter.com/inddhh/status/1186978095959556097