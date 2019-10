Federación de Trabajadores del Cobre acoge llamado al diálogo y depone paro nacional de trabajadores

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) acogió el llamado al diálogo realizado por el Presidente Piñera. Representados por su presidente Juan Olguín, anunciaron la decisión de deponer inmediatamente el paro nacional de trabajadores.

Los dirigentes sindicales realizaron este anuncio tras reunirse con los ministros del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, y el titular de Minería, Baldo Prokurica, oportunidad en que manifestaron su preocupación por lo que vive el país al igual su disposición de integrarse a la mesa de diálogo a la que convocó el subsecretario del Interior.

#HuelgaGeneral #EstadoDeEmergencia #NoEstamosEnGuerra Como consecuencia de la paralización de las divisiones de Codelco durante esta jornada, los ministros del Trabajo y Minería reciben al presidente y secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre @FTCobre pic.twitter.com/kg9h8AAkkG — FTC (@FTCobre) October 23, 2019

“Hoy deponemos el paro. Vamos a retomar nuestras funciones. Nos mantenemos en estado de reflexión para buscar el país que nosotros queremos. Los trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo. Retomamos nuestras funciones con la responsabilidad que corresponde; para poder reconstruir nuestro país; y obviamente resguardando la seguridad de los trabajadores”, sostuvo.

El dirigente requirió al gobierno restablecer el orden público Así como también poner fin al estado de emergencia al más breve plazo. Lo anterior para que el país pueda retomar su normalidad.

Llaman a otros sindicatos a unirse "por el bien de Chile"

“Hemos estado en mesa de trabajo con las otras organizaciones que han estado movilizadas en estos dos días y les hacemos un llamado para que todos nos sumemos a las mesas de diálogo. Nos referimos a la CUT, la ANEF y otros”, sentenció.

En tanto el ministro Monckeberg valoró la iniciativa de la FTC. “Es muy importante que hoy demos esta señal pública de diálogo y unidad. Los trabajadores de la minería ocupan un espacio importante en nuestro país y llegó el momento que trabajemos unidos en buscar soluciones, no solo para el sector minero, sino que en caminos comunes para mejorar nuestro país".

"Vamos a constituir a la brevedad una mesa civil de diálogo, que en forma permanente vaya construyendo los caminos que Chile necesita para avanzar en forma unida”, dijo.

"Creemos que el país completo va a valorar la actitud de dirigentes que lo que buscan es la solución de los problemas que tiene el país y, especialmente, cuando son los trabajadores que representan a una empresa que es de todos los chilenos, pero además de eso la importancia que tiene la minería para Chile. Vamos a poder constituir una mesa en donde no sólo se traten temas de la minería si no que en general de la realidad que está viviendo el país, pero en donde la minería no puede ser ajena", declaró el Ministro de Minería.

Sigue leyendo