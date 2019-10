Los anuncios no fueron suficientes: la Primavera de Chile continúa en las calles de la principales ciudades del país

Este miércoles se vive la sexta jornada de protestas en territorio nacional. El potente estallido social vivido en la capital el viernes pasado se expandió a lo largo de las 15 regiones del país. Comenzando una verdadera y pacífica "Primavera" en Chile.

La "guerra" no para.

Y si bien hemos visto saqueos e incendios en distintos puntos álgidos del país, también hemos visto decenas de pacíficas protestas.

A través de Twitter los usuarios han publicado sus registros. Ahí se puede ver imágenes desde Arica a Magallanes, todas de marchas multitudinarias en las principales calles de cada región.

Tal ha sido la tónica tranquila de esta jornada que, por ejemplo, el Ejército de Chile destacó las protestas de Chillán y Chillán Viejo:

En redes sociales los manifestantes han difundido postales de movilizaciones a lo largo del territorio. Por ejemplo, en La Serena se reunieron unas 3 mil personas en el centro histórico de la ciudad para alzar su voz.

En Rancagua también hubo una enorme protesta, a pesar de que saqueos aislados opacaron la pacífica marcha.

También, en comunas como Lo Barnechea, Santiago, Concepción, Chiguayante, Rancagua, Chillán y Viña del Mar, se pudieron ver postales de personas bailando cueca. Y cómo no, si incluso la danza nacional fue parte de estas manifestaciones culturales.

No hay saqueos, no hay violencia, no hay gente mala, solo hay gente que quiere manifeatarse PACÍFICAMENTE.

