Las medidas de Piñera no bajan la tensión en las organizaciones sociales: agrupaciones rechazan el paquete para salir de la crisis

El paquete de medidas anunciadas la noche del martes por el Presidente Sebastián Piñera no fue suficiente para calmar las manifestaciones sociales a lo largo de Chile. Por el contrario, durante la jornada de este miércoles una larga columna de manifestantes marchó por la Alameda en apoyo al llamado de huelga general convocado por el Colectivo Unidad Social, el cual agrupa a los grandes gremios de trabajadores.

Las propuestas del Presidente, que incluyen un aumento del 20% de la pensión básica, ingreso mínimo garantizado de 350.000 mil pesos y el congelamiento del alza de tarifa eléctrica, entro otros puntos, no tuvieron respaldo en las organizaciones sociales, las que sostienen que las medidas no atacan los problemas estructurales por los cuales millones de chilenos se siguen manifestando.

Para Luis Mesina, vocero de la Coordinadora NO + AFP, las propuestas en materias de pensiones no son suficientes. “Desde un principio lo que nosotros planteamos fue aumentar en un 20% el pilar solidario y retirar el proyecto que el Presidente tiene en el Congreso, el cual consolida este sistema fracasado de cuentas individuales”.

Según la visión de la Coordinadora, el Gobierno, en conjunto con los políticos de oposición, no entienden lo que la gente quiere. Ya que son medidas que solo buscan descomprimir la tensión social.

“El aumento en el 20%, que no es mucho más de 20 mil pesos, que lo hagan ahora. Los viejos se están muriendo. La reforma que plantean mantiene los 200 mil millones de dólares en manos de los grandes grupos económicos y eso no lo vamos a aguantar, esa es la pelea de fondo. La pelea central es la previsión, si no acaban con la AFP la lucha va a seguir”, cierra Mesina.

Los trabajadores fiscales

Por su parte la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), también catalogó de insuficientes las acciones presentadas por Piñera para intentar salir de la crisis que actualmente enfrenta el país.

Para José Pérez, presidente de la agrupación, lo que hizo el Mandatario fue plantearse sobre el mismo modelo y no escuchar las demandas sociales las que están puestas principalmente sobre el abuso sistemático que “tiene sumido al país en una enorme desigualdad”.

“No menciona nada con respecto a las tarifas de los servicios básicos y cuando menciona la baja de las tarifas de electricidad, no menciona la derogación que por ley le asegura el 10% a las empresa. En materia de reforma tributaria, guarda silencio con respecto al reintegro en que los ricos concentran”.

Consultado sobre el Ingreso Mínimo Garantizado de 350 mil pesos, el dirigente sostiene que el Estado nuevamente pone el modelo de transferencia a los privados para dar soluciones a las demandas sociales. “En ningún momento toca el bolsillo de los empresarios. El seguro para enfermedades y medicamentos sigue la misma lógica con las Isapres”, asegura Pérez.

Las dudas de las medidas

Más allá del paquete de medidas anunciado, y el cambio de tono del Presidente con respecto a sus anteriores apariciones públicas durante la crisis, falta saber los plazos en que se aplicaran las medidas propuestas. Por ejemplo, la reducción de dietas de los parlamentarios y altos sueldos de administración pública no se especifican los montos a descontar ni tampoco el tiempo en que la medida será aplicada