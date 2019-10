Riascos cuenta cómo ha vivido el estallido social en Chile: "Afortunadamente elegimos un buen sitio para vivir"

Duvier Riascos, delantero colombiano que milita en Universidad Católica, dio una entrevista a un medio de su país, en la que contó cómo ha vivido la fuerte crisis social que atraviesa Chile.

"Un poco complicado cuando se paró todo el viernes pasado. Se suspendió la fecha y los desmanes se provocaron porque mucha gente aprovechó las manifestaciones para robar y ya las cosas se pusieron intensas, no se podía salir a la calle. Pero pues con el pasar de los días se ha ido mejorando la situación y ya va mermando de a poco", partió comentando Riascos en diálogo con Gol Caracol.

Consultado por su situación personal en medio del estallido social en Chile, el ex Vasco da Gama dijo que "gracias a Dios vivo retirado. Estoy cerca a la sede donde entrenamos con la Universidad Católica y los disturbios se han presentado en la zona centro de Santiago, aquí ha habido manifestaciones, pero pacíficas. No se han presentado robos, ni desmanes. La gente sale con sus cacerolas, por eso en ese aspecto hemos estado más tranquilos".

"Estoy con mi esposa y mis dos hijos. Afortunadamente elegimos un buen sitio para vivir y por ese lado no hemos tenido mayores problemas. Pero el día que se iniciaron las protestas estábamos en la calle y nos tocó ver algunos incendios, pero nada que haya pasado a mayores y, nos regresamos para evitar alguna clase de problemas", continuó.

La UC sigue trabajando a la espera del regreso del fútbol y sellar el bicampeonato El actual líder del Campeonato Nacional 2019 se mantiene entrenando en medio de la crisis social que atraviesa Chile. Sobre esto último, el presidente de Cruzados Juan Tagle dijo "ojalá todos aportemos al diálogo".

Por otro lado, Riascos habló de su pobre presente deportivo en la UC. Al respecto, sostuvo que "no he tenido la posibilidad de tener muchos partidos porque terminando la pretemporada me desgarré el aductor y eso me tuvo dos meses por fuera de las canchas. Volví hace unas fechas y he estado en el banco esperando que se me dé la oportunidad de jugar para demostrar mis capacidades".

A la Culebra también se le preguntó por la ocasión en la que llegó atrasado a entrenar a San Carlos de Apoquindo. "Se me apagó la alarma y llegué 5 minutos tarde. Pero no fue nada, el propio entrenador salió a decir que no le parecía algo del otro mundo, que le puede pasar a cualquier persona. Fue más de la prensa que quería hacer noticia, pero todo quedó ahí porque el entrenador salió a aclarar la situación. No pasó a mayores, porque simplemente no tenía cómo pasar", declaró.