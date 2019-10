Ministro de Salud tras rechazar indicación por ley de seguro catastrófico: "No por una marcha vamos a cambiar el proyecto"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la agenda social presentada este martes por el Presidente Piñera. En la instancia, el titular de la cartera fue tajante al dar su opinión por el proyecto de ley que crea un seguro para enfermedades catastróficas dirigido a la clase media.

Recordemos que este fue uno de los tantos anuncios que hizo el mandatario chileno. Por lo que su discusión comenzó hoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

¿El fin? asegurar un piso económico frente a gastos de salud imprevistos en familias que lo requieran. Estipulando que el gasto que exceda este tope sea cubierto por el seguro estatal.

El proyecto, en tanto, contempla que el también llamado "techo mínimo" sea de $1.400.000. Razón por la que la oposición ingresó una indicación pidiendo que para las familias beneficiadas y de escasos recursos sea de $0.

Finalmente esta propuesta no convenció y fue declarada inadmisible por el presidente de la instancia, Ricardo Celis (PPD).

“El ejecutivo no cree que sea admisible esto. Independiente de que está ocurriendo esta misma conversación en muchas salas (…) nosotros hemos hecho una propuesta de indicaciones de acuerdo a lo conversado. Creo que no es apropiado que porque pase una marcha en la calle cambiemos totalmente esta ley. En ese contexto insisto a su pregunta para nosotros no es posible cambiar este texto”, dijo al respecto el ministro de Salud.

Cabe mencionar que el proyecto fue aprobado por la comisión, por lo que ahora falta la discusión en la Cámara de Diputados y de Senadores.

