Que la derecha deje de mentir: dura respuesta de Boric a diputados oficialistas que acusaron al PC y Frente Amplio de votar contra reducción de sueldo de parlamentarios

"Cómo vamos a votar en contra de eso si lo hemos estado peleando hace 6 años!!", escribió el diputado Gabriel Boric en su cuenta de Twitter, para responder a los comentarios que durante la tarde del miércoles aparecieron en la red social, acusando a los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio de rechazar el proyecto para reducir la dieta parlamentaria.

La información comenzó a circular junto a una fotografía de la pantalla de votaciones de la Sala de la Cámara de Diputados e incluso varios parlamentarios oficialistas la replicaron.

"Una de las demandas sociales de la ciudadanía es bajar la cantidad de parlamentarios. Aquí la votación de hoy en la sala del Congreso. Lastima que el Frente Amplio y el PC votaran en contra", publicó la diputada Erika Olivera.

Lastima que el Frente Amplio y el PC votaran en contra.

Ante estos emplazamientos, el diputado Boric salió a responder los cuestionamientos señalando que "la derecha está instalando que votamos en contra d reducir el sueldo de parlamentarios. Como vamos a votar en contra de eso si lo hemos estado peleando hace 6 años!! Es absoluta% falso. Estamos trabajando para que reducción sea de un 50%, ahora y sin letra chica. Dejen de mentir".

"También están diciendo que votamos en contra de reducir número de parlamentarios. También es mentira! Esa votación era para fusionar 2 proyectos que no tenian nada que ver. Yo estoy abierto a discutirlo mientras no hagan la trampa de querer volver al binominal. Pero no engañen", agregó en sus descargos.

La derecha está instalando que votamos en contra d reducir el sueldo de parlamentarios. Como vamos a votar en contra de eso si lo hemos estado peleando hace 6 años!! Es absoluta% falso. Estamos trabajando para que reducción sea de un 50%, ahora y sin letra chica. Dejen de mentir.