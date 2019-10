"Estamos construyendo un muro en Colorado", dice Trump, estado que no limita con México

“Estamos construyendo un muro en la frontera de Nuevo México y estamos construyendo un muro en Colorado”, afirmó el presidente Donald Trump en un discurso sobre energía; sin embargo, el estado no se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente estadounidense continuó diciendo que el muro sería “uno grande que realmente funciona: no se puede pasar por encima, no se puede pasar por debajo”.

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, y otras personas señalaron en redes sociales que el estado no es limítrofe con México.

“Bueno, esto es incómodo… Colorado no tiene frontera con México. Lo bueno es que Colorado ahora ofrece jardín de niños gratuito durante todo el día, para que nuestros hijos puedan aprender geografía básica”, tuiteó Polis.

Well this is awkward …Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku

— Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019