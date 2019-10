Evelyn Matthei pide cambio de gabinete: asegura que se deben ir al menos "ocho" ministros y que los reemplacen "gente con mucha más calle"

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei pidió al Gobierno que realice un cambio de gabinete como señal, en el marco del estallido social que vive el país.

La edil estuvo en el programa Mesa Central de Canal 13, en donde señaló que "debe ser un cambio profundo, o sea que de verdad se vea otra cara, política y económica. Yo soy amiga de muchos de ellos (ministros), así que es muy latero tener que dar nombres, pero para que haya cambios profundos deben ser al menos ocho (salidas)".

"Es una renovación total. En el fondo es decir que ‘este había sido nuestro enfoque hasta ahora’, y desde este momento nuestro enfoque es eso. Tu no puedes cambiar con la misma gente", expresó.

Por último, dio a conocer que características cree que deberían tener los nuevos secretarios de Estado.

"Figuras se me ocurren varias, yo no (sonríe), pero deben venir de la clase media, que ojalá se hayan educado en educación pública, que no vengan todos de la Católica o la Chile, que no venareen en Zapallar o Pucón, gente que haya nacido en provincia, Ovalle u Osorno por ejemplo. En el fondo gente con mucha más calle", remató.