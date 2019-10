"No tengo que pedir perdón a la gente": Teillier hace llamado a crear nueva Constitución y defiende acusación constitucional a Piñera

El timonel y diputado del PC, Guillermo Teillier, defendió la posibilidad de realizar una acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera, asegurando que no le está quitando legitimidad al Mandatario.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario señaló que "estamos buscando argumentos jurídicos, pero ya hay varios constitucionalistas que nos han dicho que hay elementos".

"No le estoy quitando legitimidad al Presidente que fue electo en un sistema democrático, todo eso lo respetamos, pero también en este sistema democrático él no puede incurrir en falta a la Constitución. Sé que hay algunos que no van estar de acuerdo, pero ese anhelo se expresa masivamente en las calles", expresó.

Sobre la acusación, afirmó que "esto es el camino más democrático. Esto está en las leyes, en la Constitución, es la potestad de los parlamentarios, que son los fiscalizadores del papel de los funcionarios del Estado".

"Nosotros pensamos que esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Alguien tiene que responder por eso", sostuvo el diputado Teillier.

Consultado sobre cómo se puede salir de la crisis, Teillier manifestó que "abriendo la puerta ancha a una nueva Constitución, que sea con participación y que se vean las fórmulas democráticas para hacerlo en que se exprese el pueblo".

Sobre la posibilidad que el Partido Comunista también pida perdón a la ciudadanía, el legislador recalcó que "yo no tengo que pedir perdón a la gente, yo lo que quiero hacer es felicitar a la gente por haberse levantado, dejando de lado los actos de violencia, que no los comparto. Veo que otros piden perdón, pero no asume nadie las responsabilidades. De este gobierno no ha salido ningún ministro y ya van más de 15 muertos".

Por último, al ser consultado sobre su participación en la administración de Michelle Bachelet, Teillier indicó que "nos hemos hecho una autocrítica dura de cuando fuimos gobierno. Ahí hicimos muchas cosas valiosas, pero hay otras en las que cometimos errores".

"Pero ahora no estamos en el gobierno, no somos mayoría en el Parlamento. Habría que apuntar a aquellas fuerzas que han apoyado proyectos del gobierno tan altamente impopulares, porque van en contra de los derechos de los trabajadores, a ellos habría que hacerles ver esas responsabilidades", remató.